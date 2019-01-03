مربط دبي يتوهّج بالإنجازات في 2018

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل مربط دبي للخيول العربية الستار الذهبي على إنجازات عام زايد 2018، مؤكداً قوة إنتاجه المحلي عالمياً في العديد من الأحداث التنافسية، حيث جدد تألقه الذي حققه خلال عام الخير، حيث نال المربط التألق الشامخ في الموسم المحلي بتميزه وإحرازه أغلب كؤوس زايد للخيول العربية وكأس الإمارات فضلاً عن الحصيلة الثقيلة من الميداليات والألقاب والمعدلات القياسية مع كوكبة من الخيل الجديدة من إنتاجه المحلي كالعادة.

5 محطات

وانطلق البريق الذهبي لمربط دبي من بطولة كأس الخليج للخيل العربية المصرية التي أقيمت في السعودية، حيث نال ذهبية الأفحل وبرونزية المهرات وأعلى معدل في البطولة، وأوروبياً لمع بريقه الجمالي في بطولة ويلز الدولية بإحراز ثلاثية ذهبية لخيول من أجمل إنتاج أسطورة رشيم، وتواصلت إنجازات مربط دبي للخيول العربية في بطولات الموسم الخارجي لمنافسات الخيول العربية الأصيلة، وذلك في ختام بطولة فيتشي الدولية 2018، حيث سجل تألقاً كبيراً بنيله ذهبيتين وفضية بوساطة إنتاج الأسطورة الرشيم، وتمكن مربط دبي للخيول العربية من الارتفاع إلى المستويات الذهبية في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية في العاصمة التشيكية، بإحرازه ذهبية بطولة المهرات بعمر السنة وفضيتين منها وصافة البطولة نفسها ووصافة بطولة المهرات بعمر 3 سنوات. كما سجل المربط حضوره الذهبي في بطولة بيرغامو الدولية بإيطاليا. بنيل ذهبية وبرونزية المهرات.

بطولة منتون

وفي إحدى أقوى البطولات العالمية، بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربي، تمكن مربط دبي من إحراز ثنائية ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، وسجل المربط إنجازاً عالياً بنيله مجموعة من جوائز التميز التي حفظت له مركز الصدارة في إنتاج أجمل الخيول العربية الأصيلة بين أقوى المرابط في العالم.

وهو ما دفع بالمتتبعين إلى وصف سيطرة مربط دبي بالغزوة الكبرى، وعلى صعيد ألقاب التميز نال مربط دبي اعترافاً رسمياً من البطولة بقيادته الإنتاجية والنوعية بين المرابط العالمية، تمثل في عدد من جوائز التميز وهي لقب أفضل مزرعة منتجة للخيل العربية، وأفضل مهرة بالبطولة، وكانت من نصيب المهرة الفاتنة دي عجايب، وأفضل فرس منتجة، وجائزة أعلى معدل نقط للمهرات. وجائزة أفضل فحل منتج، وكانت من نصيب الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إي إل رشيم».

إنجازات عالمية

واصل مربط دبي للخيول العربية تألقه في بطولات الموسم الخارجي بتحقيق مزيد من النتائج الذهبية، فقد تمكن في ختام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي شانتيلي لجمال الخيل العربية الأصيلة التي أقيمت شمال العاصمة الفرنسية باريس، من إحراز ذهبية المهور وانتزاع فضية المهرات، مؤكداً السطوة الجمالية لإنتاجه المحلي الجديد بين أجمل الخيول العربية الأصيلة في العالم، وتمكن مربط دبي من تجديد تميزه في الحدث الدولي الأكبر؛ بطولة العالم في باريس. وأحرز ذهبية المهور بتفوق المهر دي سراج الذي نال اللقب العالمي للمرة الثانية.

وأضاف المربط الوصافة بفضية المهرة دي شيهانة، ووصافة ثانية بفضية للمهرة دي عجايب صاحبة اللقب الذهبي للعام 2016، كما تميز مربط دبي بحصوله على أعلى ألقاب وجوائز بطولة العالم، فنال جائزة أفضل مربي للخيول العربية الأصيلة، ونال أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إي إل رشيم لقب أفضل فحل إنتاج، ونالت الفرس دي شهلة لقب أفضل فرس منتجة في البطولة.

مسك الختام

أثبت مربط دبي قوته الإنتاجية وطنياً، عندما اعتلى عرش بطولة الإمارات للمربين بنيله ثلاثة ألقاب ذهبية، كما تألق في آخر بطولة بالعام 2018، وهي بطولة الفجيرة محرزاً ذهبيتين مع أعلى معدل، وكان مسك ختام العام، وفي الحدث الفروسي الجمالي نفسه، جدد مربط دبي العهد بفخر جائزة الشيخ زايد للخيول العربية ليسدل الستار على عام حافل بالإنجازات والتميز.