«دبي بيوتي» الأبرز في تحضيري 1000 غينيس الإماراتي

المصدر: متابعة- بهاء الدين عطا

يشهد مضمار ميدان العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم، انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي، والذي يشهد مشاركة نخبة الخيول من داخل وخارج الدولة، ويكون مسك الختام بسباق كأس دبي العالمي في مارس المقبل.

ويقام السباق اليوم، متضمناً 6 أشواط، برعاية شركة لونجين. وأبرز الأشواط «تحضيري» سباق 1000 غينيس الإماراتي، والشوط الرابع دبي ستيكس، والخامس «سينجسبيل ستيكس».

ويعتبر الشوط الثاني تحضيري الشوط الثاني «تحضيري»، سباق 1000 غينيس لمسافة 1400 متر، برعاية لونجينز، وجائزته 100 ألف دولار، من أبرز الأشواط اليوم، بمشاركة 14 خيلاً قوياً، تتصدرهم المهرة «الحياة» لإسماعيل محمد، بقيادة فابريس فيرون.

وأبرز المرشحات للقب «دبي بيوتي» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، وتعتبر الأعلى تصنيفاً «104». وأبرز المنافسات «فوجي فلايت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، و«غوست كوين» المملوك لنفس المالك، بقيادة دين أونيل وإشراف سايمون كريسفورد، «ناشرة» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«ملهمة» لأحمد بن طوق المري، بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش، «مذهلة» لأحمد بن طوق المري، بقيادة زفير زيان وإشراف سانديب جاداف، «الشامخة» لماجد المرزوقي، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «أغادير» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة شيرمان براون وإشراف راشد بورسلي، و«أويا» لناصر عسكر، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

شوط الافتتاح

يشهد الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونينز، مشاركة 11 خيلاً، يتصدرهم «إير نشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

وأبرز المرشحين للقب «ايسبوليني» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«بن بطوطة» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعهيد بن سرور، «بساتين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، «جارف» المملوك لسموه أيضاً، بقيادة جيم كروالي وإشراف علي راشد الرايحي، «شاربلو» لعبد الله المطوع، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «أبيرد» لخليفة بن دسمال، بقيادة ريتشارد مولن.

صراع ساخن

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «لونجينز ليدز ريكورد كولكشن» لمسافة 1000 متر للسرعة، صراعاً ساخناً بين 12 خيلاً مستواهم متقارب، يتصدرهم «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف ديفيد هايس، «هيت ذا بيد» لنقابة «ستريت توفيكتوري»، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف ديفيد بولنان.

وأبرز المنافسين «الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة أوليفيه دولوز وإشراف مايك دي كوك، «مارين جيمس» لجيمس بروبرتي ليمتد، بقيادة جيمس دويل وإشراف جاردين، «دتش ماستربيس» لإسطبل رمضان، بقيادة كونور يسلي وإشراف جابر رمضان، «وادي» و«ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة باتريك دوبس، ودين أونيل و«ريس داي» لجودلفين.

شوط «دبوي ستيكس»

يعتبر الشوط الرابع «دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر «للفئة الثالثة»، وجائزته 200 ألف دولار، من أبرز الأشواط اليوم، حيث يشهد مشاركة 16 خيلاً قوية، يتصدرها «ايس كوريا» لمالكه شن وو، بقيادة داريل هولاند.

وأبرز المرشحين للقب «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا «درافتد» لميستي هولوفارم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «ماي كاتش» لفانتين بوختياروف، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «أبوف ذا ريست» لمالكه لورنس أوكاني، بقيادة بن كرتيس، «رافنز كورنر» لتتش غولد ريسينغ، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «تريك باغ»، بقيادة كارلوس لوبيز .«سينجسبيل» ستيكس.

يشهد الشوط الخامس «سينجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، والذي تبلغ قيمة جائزته 200 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً قوياً، يتصدرهم «تيم تولك» لجودلفين، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور.

وأبرز المرشحين للقب «دوفيل» لمالكه فيكتوريوس، بقيادة لوك موريس وإشراف فوزي ناس، «ديقاس» لمالكه إيشارد سورين، بقيادة فابريس فيرون، «داي أوف بويتس» لجودلفين، بقيادة كولم دونوهو وإشراف شارلي أبلبي، «كي فيكتوري» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «دريم كاسل» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «سلسبيل» لجودلفين، بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي أبلبي، «ريسينغ هيستوري» لجودلفين، بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن رور، «هورنسبي» لماجد المرزوقي، بقيادة مايكل بارزالونا «لايت ذا لايتس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة أوليفيه دولوز وإشراف مايك دي كوك.

الشوط الختامي

يعد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، الختامي، في الأمسية اليوم، وجائزته 175 ألف دولار، ويتنافس خلاله 14 خيلاً، يتصدرهم «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف مايك دي كوك.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «توب سكور» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «سيوف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف مايك دي كوك، «أناذر بات» لإكسل ريسينغ، بقيادة كونور بيسيلي وإشراف جي. اسكوت «ينيورتي» المملوك للملكة إليزابيث الثانية، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف وليام هاجس، «غامر» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف راشد بورسلي، «نيفر باك داون» لإسطبل MM، بقيادة بن كورتيس وإشراف هوغو بالم، «بورتا منتو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي الرايحي.

«فيكتوري ويف» لجودلفين، بقيادة هايلي تيدنرو وإشراف سعيد بن سرور، «أبوف ذا بيوند» و«أمازور» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة ريتشارد هولن وفابريس فيرون، و«أروم» لجودلفين بقيادة بريت دويلي وإشراف شارلي أبلبي، و«اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت.

2004

يعد يوم 29 يناير 2004 يوماً تاريخياً لا ينسى من ذاكرة عشاق سباقات الخيل، باعتباره اليوم الأول لانطلاقة الكرنفال، الذي شهد مشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم. وجاءت الانطلاقة للكرنفال تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير السباقات المحلية، وإيصالها إلى مرحلة العالمية.

وتأتي فكرة إطلاق المهرجان استثماراً للنجاح الهائل والباهر لسباق كأس دبي العالمي، منذ بداية انطلاقته عام 1996، إلى جانب سلسلة بطولة العالم لسباقات الخيل عام 1999. كرنفال دبي لم يكن للسباقات فقط، بل للأناقة والموضة والمرح والاستمتاع بمشاهدة أرقى السباقات بالمضمار العالمي في ند الشبا آنذاك، والذي يمثل فجراً جديداً للسباقات الدولية، بما يحمله من جوائز مغرية غير مسبوقة عالمياً، لاستقطاب صفوة ونخبة الخيول إلى دبي للمنافسة في أقوى السباقات وأغناها.

اشتمل الكرنفال الأول على 55 سباقاً بالمضمارين الرملي والعشبي، ورصدت له جوائز بواقع 117 ألف دولار لكل سباق، ماعدا كأس دبي العالمي. الانطلاقة الثانية للكرنفال كانت في 20 يناير 2005، وبلغ مجموع الجوائز 25 مليون دولار، بزيادة 4 ملايين على السباق الأول.