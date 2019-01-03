206 آلاف درهم قيمة جوائز ترشيحات الجمهور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار ميدان العالمي رصد مبلغ 206 آلاف وثمانمئة وسبعين درهماً، قيمة جوائز مسابقات ترشيحات الجمهور وتفاصيلها كالتالي:

ينال الفائز من مسابقة ترشيحات الخيول الفائزة في 6 أشواط بالسباق، مبلغ 41 ألفاً وثمانمئة وسبعين درهماً، فيما يحصل من يرشح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم. ويحصل من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم. ويحصل من يرشح الخيول الفائزة في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 30 ألف درهم، فيما ينال الفائز من مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 30 ألف درهم. وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 30 ألف درهم.

مسابقة

أما مسابقة الأشواط الثلاثية فيحصل الفائز بها على مبلغ 48 ألف درهم. أما جائزة الترضية للأشواط الثلاثية فقيمتها 2000 درهم. أما مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس فجائزتها 5 آلاف درهم. أما مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير فجائزتها 10 آلاف درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني، وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول. على المشارك ترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية سباق. توزع استمارات الترشيح الخاصة بجميع المسابقات حتى الساعة 6.5 مساء قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الأول في أمسية السباق التي تشتمل على ستة أشواط بالبرنامج.

سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط تواجد الفائز شخصياً بالمضمار مع إبراز وثيقة إثبات هوية أصلية سارية المفعول (جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية ورخصة القيادة) لاستلام الجائزة. على المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الخمسة الأولى بالتسلسل الصحيح للشوط الأخير بالبرنامج. الاشتراك في مسابقة السوبر هاي فايف مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بها عند بوابات الدخول. وتم تخصيص هذه المسابقة للشوط الأخير من برنامج أمسية السباق، وتتيح الفرصة للفوز بجائزة نقدية تبلغ 6 آلاف درهم.