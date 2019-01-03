دولية أبوظبي لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تنطلق في العاشرة من صباح اليوم، بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، وللمرة الأولى تقام منافسات البطولة بالعاصمة أبوظبي على أرضية رملية، بعد أن كانت تقام على العشب في السنوات الماضية، وتشتمل البطولة على 16 شوطاً تجرى فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات القفز يمثلون 30 دولة، وبصحبتهم أكثر من 250 خيلاً، ويتنافسون على ألقاب وجوائز مالية تناهز المليون وربع المليون درهم، وتتضمن البطولة 8 أشواط من فئة الأربع نجوم لمشاركة الفرسان المحترفين خلال أيام البطولة، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين (130 و160 سم)، وتختتم بمنافسة الجولة التأهيلية لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز في شهر أبريل المقبل بالسويد، وبقية المنافسات بواقع شوطين تتألف منهما البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات، والمنافسات الدولية من شوطين للفرسان الناشئين، وشوطين للفرسان من فئة الجونيورز، ومثلهما لمشاركة الفرسان الأطفال يومي غدٍ وبعد غدٍ.