كشف فعاليات كأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مؤتمراً صحفياً عالمياً اليوم في الساعة الثانية والنصف ظهراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية عشرة من كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، التي ستنطلق بعد غد لمسافة 160 كم بمشاركة نخبة فرسان العالم من مختلف أرجاء المعمورة، ويواصل مهرجان فارس العرب للقدرة نجاحاته، حيث يضم 4 سباقات دولية دشنها السباق المخصص للسيدات لمسافة 119 كم، يوم الخميس الماضي، الذي كان لمسافة 100 كم في النسخة الماضية.

ثم واصل المهرجان إثارته في اليوم الثاني بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي في حلته الجديدة لمسافة 119 كم بدلاً من 100 كم، ليشهد الكرنفال توقفاً بعد المحطة الثالثة التي احتضنت سباق كأس جميلتي المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم يوم السبت الماضي، ويستأنف الحدث فعالياته غداً بإقامة سباق الخيول الصغيرة «البوني» الذي يشهد تفاعلاً كبيراً من قبل فرسان المستقبل، إذ يشهد السباق مشاركة مرتفعة سنوياً من قبل الفرسان الأشبال والناشئين.

اهتمام عالمي

وتتجه أنظار العالم ومحبي سباقات القدرة والتحمل بعد غد الجمعة إلى مدينة دبي الدولية للقدرة باستضافة السباق الكبير لمسافة 160 كم المصنف «3 نجمات دولي»، ويحمل لقب اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد من أبرز الألقاب على مستوى العالم، خاصة أن الحدث يحظى باهتمام عالمي كبير سواء على مستوى المشاركة والحضور أو حتى على مستوى الحضور الجماهيري الغفير، ويقام السباق برعاية لونجين للساعات.

بطل النسخة الماضية

ويعد الفارس سيف أحمد المزروعي من إسطبل «إم.آر.إم» هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، حيث أحرز الفارس سيف المزروعي المركز الأول ممتطياً صهوة الجواد «نابولي ديل ما» لإسطبل «إم.آر.إم» مسجلاً زمناً قدره 6.32.20 ساعات.

حيث كانت النسخة الماضية حافلة بالإثارة بعد الصراع على اللقب بين البطل والوصيف الفارس عبدالله غانم المري صاحب المركز الثاني، الذي امتطى صهوة «فران» لإسطبل «أف 3»، وحقق زمناً قدره 6.32.21 ساعات بفارق ثانية عن البطل، فيما نال الفارس سعيد محمد المهيري المركز الثالث على صهوة الجواد «نابي دوكاسو» لإسطبل «إم.آر.إم» مسجلاً زمناً قدره 6.32.45 ساعات.

جوائز قيمة

وشهد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في نسخة هذا العام، رصد جوائز مالية قيمة تعد الأعلى على مستوى العالم، شملت الفائزين حتى المركز السبعين، إذ حصل الفائزون العشرة الأوائل في السباقات الثلاثة الماضية على جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، فيما نال أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى المركز العشرين، جوائز نقدية قيمة.

تسجيل مميز

يواصل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة تسجيله المميز لأعداد المشاركين في مختلف السباقات، حيث شهدت ضربة البداية في تحدي السيدات مشاركة 172 فارسة، وارتفعت أعداد المشاركين في السباق الذي يليه المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك بعد أن سجل حضور 340 فارساً وفارسة.

فيما شارك في السباق الثالث «كأس جميلتي» المخصص للأفراس 230 فارساً، لتترجم هذه الأرقام والإحصاءات حجم الاهتمام الكبير للحدث والحضور العالمي المميز، خاصة بعد مشاركة العديد من الفرسان من داخل الدولة وخارجها.