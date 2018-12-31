«عزيزي» تواصل رعاية مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رعت شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، إحدى شركات التطوير العقاري في الدولة، مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للعام الثاني على التوالي، وتشرف بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال مجريات هذا السباق العالمي الكبير، وقام عزيزي بتقديم ثلاث جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل في سباق فئة الإسطبلات الخاصة، بلغت مسافته 119 كم، والذي أقيم الجمعة الماضي.

حيث تم تكريم كل من جيسيكا موسترت من إسطبلات زعبيل لفوزها بالمركز الأول، وإبراهيم محمد حسن الحمادي من إسطبلات ماس للقدرة، صاحب المرتبة الثانية، وليلى محمد عبيد المرزوقي من إسطبلات الكمدة للقدرة التي حلت ثالثة، وفي اليوم السبق، قدم عزيزي الجوائز لثلاث فائزات في المهرجان، لفئة سباق السيدات لمسافة 119 كم، والذي فازت به إيمي لويس ماكوالي من إسطبلات «إف 3»، وتبعتها سيسيليا غراسيا من إسطبلات زعبيل، ثم مارتينا سبيلانزون من إسطبلات «إم 7 للقدرة» ثالثة.

وقال مرويس عزيزي: شرف عظيم لنا أن نحظى بفرصة رعاية هذا المهرجان للعام الثاني على التوالي، كما نفخر بعلاقة شراكتنا مع هذا المهرجان الذي يعدّ بحق حدثاً دولياً يجمع الأفضل في عالم الفروسية، كما يدعم ثقافة الرياضة في دبي، ويساهم في تطورها، ويأتي ذلك في إطار حرصنا المتواصل على التناغم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، والدور الذي تقوم به الحكومة من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مرموقة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى إقامة المزيد من علاقات الشراكة مع الأحداث المستقبلية البارزة في الإمارة.