«إيه إس عجيب» يحصد كأس ولي عهد الشارقة للفروسية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، توج الجواد «إيه إس عجيب» لمالكه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وبقيادة الفارس سام هتشكوت بطلاً للشوط السادس والختامي، ليحصد المركز الأول لكأس ولي عهد الشارقة.

كما توج الجواد «ميستيك مون» لمالكة محمد خليفة البسطي وبقيادة الفارس سام هتشكوت بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسط احتفالية كبيرة شهدها مضمار سباق الخيل في نادي الشارقة للفروسية والسباق أمس، بختام السباق الرابع الذي أقيم بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

شهد السباق إلى جانب ولي العهد نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والمهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات واسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي والعديد من الملاك ومربي الخيول ومدربيها ومنهم علي الرايحي، وممثلو الدوائر والجهات الراعية للسباق.

كما شهد السباق مشاركة 87 جواداً مع 6 خيول احتياط من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، تنافست على القاب 6 أشواط، وبجوائز نقدية بلغت 640 ألف درهم، وأقيم السباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية مركز دبي العقاري.

كأس ولي العهد

اختتم السباق بالشوط السادس (شوط كأس سمو ولي عهد الشارقة)، وفاز المهر «إيه إس عجيب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وبقيادة الفارس سام هتشكوت بالمركز الأول، وهذا الشوط مقدم من (مركز دبي العقاري)، وقطع البطل مسافة 1200 م بزمن 1.18.33 دقيقة. كما توج الجواد «ميستيك مون» لمالكه خليفة البسطي بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس المقدم من (مركز دبي العقاري)، بعد أن قطع مسافة 1700 م بزمن 1.48.17 دقيقة.

في حين، توج الجواد «إيه زيد ظبيان» لمالكته صالحة أحمد الغرير بطلاً للشوط (شوط برج الخور) بعد أن قطع مسافة 1200م بزمن 1.22.19 دقيقة، وظفر المهر «اشتون توريتس» لمالكه زياد كلداري بلقب الشوط الثاني (شوط زمردة)، بعد أن قطع مسافة 1200م بزمن 1.20.19 دقيقة.

ونجح الفحل «حريز الريف» من اسطبلات العجبان في الفوز بالمركز الأول للشوط الثالث: (شوط فلتات) بعد أن قطع مسافة 2000م بزمن 2.22.96 دقيقة. وانتزع الفحل «كنز الريف» من اسطبلات العجبان المركز الأول للشوط الرابع: (شوط الفردوس) بعد أن قطع مسافة 1700م بزمن 2.03.60 دقيقة.

سعادة

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، عن سعادته باحتضان نادي الشارقة لسباقين بحملان اسمين عزيزين علينا جميعاً في وقت واحد ضمن موسم سباقات المضمار السنوية في نادينا، نؤكد من خلالهما اعتزازنا وتقديرنا لمقام الشخصيتين الراعيتين والداعمتين لرياضة الفروسية محلياً وخارجياً، وهما سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لسباقات الخيول في المضمار العائلي بدبي.