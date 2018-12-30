محمد بن راشد يشهد سباق «جميلتي» في سيح السلم

المصدر: دبي بهاء الدين عطا - و خالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كم، في اليوم الثالث لمهرجان سموه للقدرة، والذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، برعاية الطاير للسيارات.

وشهد السباق، سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين والملاك، وجمهور غفير من عشاق سباقات القدرة.

الغيلاني يتوج بطلاً

وتوُّج الفارس عبد الرحمن سعيد الغيلاني بطلاً للسباق، محتفظاً باللقب لإسطبل «الوثبة» للعام الثاني على التوالي، ممتطياً صهوة الفرس «المندرا»، مسجلاً زمناً قدره 4.17.02 ساعات.

واحتل الفارس عبد الله غانم المري المركز الثاني، ممتطياً الفرس «جوباني تايجر ليلي» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.17.12 ساعات.

واحتل المركز الثالث الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، ممتطياً صهوة الفرس «اريفيديرسي دي سومانت» لإسطبل «M7» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.18.18 ساعات.

وجاءت الفارسة الإيرلندية آمي لويس في المركز الرابع، ممتطية صهوة الفرس «أوتوفا دي لاب» لإسطبل «F3»، مسجلة زمناً قدره 4.18.29 ساعات.

واحتل المركز الخامس، الفارس سعيد أحمد الشامسي، ممتطياً الفرس «الذيبة» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 4.20.37 ساعات.

وتلاه في المركز السادس، الفارس غانم سعيد العويسي، ممتطياً صهوة «أميرة» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.22.27 ساعات.

وحل في المركز السابع الفارس منصور سعيد الفارسي، ممتطياً صهوة الفرس «ماجيك جلين تايلا»، مسجلاً زمناً قدره 4.23.50 ساعات.

واحتلت الفارسة الإسبانية لايا سوريا بينول، المركز الثامن، ممتطية صهوة الفرس «فودكا دي دولينس» لإسطبل «النصر 2» للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.27.27 ساعات. وجاء الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في المركز التاسع، ممتطياً صهوة الفرس «تونيز كوست» لإسطبل «M7» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.28.35 ساعات. واحتل المركز العاشر الفارس بدر أحمد يوسف، ممتطياً صهوة «جولد يكوفا» لإسطبل «النصر 2» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.28.37 ساعات.

تتويج الأبطال

و عقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومنى سعدون نائب رئيس التسويق في الطاير للسيارات، وعويس صالح مساعد مدير عام مبيعات «لاند روفر»، وباسل أصفري مدير تسويق «لاند روفر»، بتتويج الأبطال الثلاثة الفائزين بالمراكز الأولى في السباق، حيث تسلم الفارس عبد الرحمن الغيلاني كأس المركز الأول، فيما تسلم الفارس عبدالله غانم المري كأس المركز الثاني، ثم تسلم الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم كأس المركز الثالث، وسط تصفيق الحضور.

الجنيبي يتصدر الأولى

و كان الفارس راشد حمود الجنيبي، قد تصدر المرحلة الأولى لمسافة 40 كم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة الفرس «رغد» لإسطبل «الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 1.27.18 ساعة.

وتلاه في المركز الثاني، الفارس غانم سعيد العويسي، ممتطياً صهوة «أميرة» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 1.27.34 ساعة. واحتلت الفارسة الأرجنتينية ديانا شوبيتا المركز الثالث، ممتطية صهوة «باندورا» لإسطبل «الوثبة»، مسجلة زمناً قدره 1.27.40 ساعة.

حمد بن دلموك يقفز لصدارة الثانية

قفز الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، وذلك بقيادته الفرس «أريفيد يرسي دي سومانت» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.42.54 ساعة. وتقهقر الفارس راشد حمود الجنيبي من المركز الأول إلى الثاني، ممتطياً صهوة الفرس «رغد» لإسطبل «الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 2.42.58 ساعة.

وقفز الفارس بدر أحمد يوسف من المركز الرابع إلى الثالث، ممتطياً صهوة «جولد يكوفا» لإسطبل «النصر 2»، مسجلاً زمناً قدره 2.42.59 ساعة .

بدر يوسف بطل الثالثة

قفز الفارس بدر أحمد يوسف إلى صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ممتطياً صهوة الفرس «جولد يكوفا» لإسطبل «النصر 2» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.44.55 ساعات. وتلاه في المركز الثاني، الفارس سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي، ممتطياً صهوة الفرس «تيفا دي لاردوس» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.45.16 ساعات. واحتل الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، المركز الثالث، ممتطياً الفرس «اريفيد يرسي دي سومانت» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.45.20 ساعات.

مؤتمر صحافي

و من جانب آخر ،أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل السباق الرئيسي لمسافة 160 كم، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، خلال مؤتمر صحفي عالمي يوم الأربعاء المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في تمام الساعة الثانية ظهراً.

إشادة

أشاد أشوك خنا المدير التنفيذي لشركة الطاير للسيارات بسباق «جميلتي» للفرسات قائلاً: «يسعدنا في شركة الطاير للسيارات ولاند روفر أن نكون أحد شركاء النجاح الاستراتيجيين لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسنة الثامنة على التوالي»، وواصل: «يأتي دعمنا لسباق «جميلتي» على مدار تلك السنوات إيماناً بأهمية دور رياضة الفروسية بين فئات المجتمع، وتعزيزاً للمكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة الرياضية .

حمدان بن محمد: «الوثبة» إسطبل كبير والجميع فائز

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالأداء الكبير الذي قدمه إسطبل «الوثبة» خلال السباق. وقال سموه في حديثه لقناة « ياس » و « دبي ريسنغ » : الوثبة اسطبل كبير، ولديهم خبرة كبيرة في السباقات، ولهم طريقة مع الأفراس.

وأضاف سموه، إن انسحاب «رغد» لاسطبلات «الوثبة» لم يكن بسبب الإرهاق على حسب رأي سموه، لأنها تمتلك مخزوناً قوياً وهي بطبيعة حالها تشعر بالملل إذا لم يكن معها خيول تجاريها في السباق.

و عن سر تفوق اسطبلات« F3 » هذا الموسم، أكد سموه، أنهم جهزوا الخيول مبكراً للسباقات، وقاموا برفع اللياقة وركزوا على العدد الفردي. وأضاف سموه، إنهم قاموا بتنظيم التدريب وإختيار الخيل المناسب للسباقات.

وقال سموه: إن سباق« جميلتي» أمتعنا، والنهاية كانت مثيرة والتنافس قوي بين اسطبلات لديها خبرة « الوثبة »و«F3»، معتبراً سموه أن الواصلين إلى خط النهاية يعتبرون أوائل من وجهة نظر سموه وجميعهم فائزون. كما رشح سموه« ضاحي» لاسطبلات «MRM »لنيل لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في الرابع من يناير المقبل.

محمد العضب: السباق رائع وصعب بمشاركة أفضل الخيول

تقدّم محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموهما اللامحدود لسباقات القدرة بالدولة، مما أثمر في النقلة النوعية لرياضة الفروسية إلى مصاف العالمية.

وأشاد العضب، بالنجاح الكبير الذي حققه السباق الرائع من ناحية المشاركة والمنافسة، إلى جانب صعوبة المراحل التي شهدت مشاركة نخبة الأفراس.

الفارس عبد الله المري: السباق صعب والمرحلة الأخيرة الأقوى

أشاد عبد الله غانم المري، وصيف السباق، بقوة المنافسة، مؤكداً أن المرحلة الأخيرة كانت الأقوى.

وأضاف قائلاً أن الفرس التي امتطاها في السباق «جوباني تايجر ليلي» ظهرت بمستوى قوي ومتطور، ويتوقع منها الكثير في سباق كأس «اليمامة» العام المقبل.

وتقدّم المري بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموهما لسباقات القدرة محلياً وعالمياً.

البطل عبد الرحمن الغيلاني: سعيد باللقب.. والسباق كان مثيراً

أعرب الفارس البطل عبد الرحمن سعيد الغيلاني عن سعادته البالغة باقتناص لقب السباق .

وأضاف الغيلاني قائلاً: «سبق لي الفوز بعدد من سباقات القدرة في الدولة ولكن هذه المرة الأولى التي أحقق فيها الفوز في سباقات القدرة المقامة في دبي، والفرحة تضاعفت بتحقيق اللقب ضمن المهرجان الذي يحمل اسم فارس العرب».

وقال الغيلاني إن السباق تميز بالصعوبة والمنافسة القوية التي كانت منذ اللحظات الأولى. وأضاف أن مشاركته المقبلة ستكون كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة يوم الرابع من يناير المقبل، متمنيا ان يحالفه الحظ في نيل شرف اللقب الكبير.

ماجد الجهوري: الناموس ناموسان

عبر المدرب ماجد الجهوري عن سعادته البالغة بتحقيق إسطبل « الوثبة » لقب سباق «جميلتي» للمرة الثانية على التوالي، مهدياً الإنجاز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف الجهوري، بأن الناموس ناموسان، الأول: إشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بأداء إسطبل «الوثبة» في السباق والبطلة «المندرا»، والثاني: إحراز اللقب الغالي على قلوب الجميع في المهرجان، الذي يحمل اسماً كبيراً في عالم الفروسية وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأشاد الجهوري بالأداء الكبير التي قدمته «المندرا» خلال السباق، وهي فرسة طيبة لها إنجازاتها وهذا ليس الإنجاز الأول لها، ولم نقم بإشراكها في السباق إلا ولدينا ثقة بأنها ستحقق الفوز، على الرغم من الترشيحات كانت تصب لصالح «رغد»حاملة لقب السباق العام الماضي.

حمد بن دلموك: السباق سريع.. وانتظروني في كأس اليمامة

أكد الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم الحائز على المركز الثالث في سباق «جميلتي» أن السباق تميز بالسرعة وخاصة في المرحلة الأخيرة الحاسمة لتحديد اللقب.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن الفرس التي قادها خلال السباق «أريفيدير سي» قد تطور مستواها كثيراً عن العام الماضي وينتظر منها الظهور بمستوى مشرف في سباق «اليمامة» العام المقبل، وقد أظهرت قوتها في المرحلة الأخيرة للسباق. كما تقدم الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بالتهنئة والناموس لاسطبلات «الوثبة» لاحتفاظها باللقب للعام الثاني على التوالي.