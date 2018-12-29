جواداً تتنافس على كأس ولي العهد 13

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، سباق الحفل الرابع باسم سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويعتبر هذا السباق من جملة ستة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم، وسيجري السباق الخامس «سباق مجلس التعاون» يوم 16 فبراير المقبل، والسباق السادس وهو سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة في 23 من الشهر نفسه.

سباق ولي العهد

ويتضمن الحفل الرابع اليوم 6 أشواط، لعل أبرزها الشوط السادس الأخير، حيث تتنافس فيه 13 جوداً على كأس سمو ولي عهد الشارقة، وهذا الشوط يرعاه مركز دبي العقاري، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، ويقام لمسافة 1200م، وتصل جوائزه إلى 200 ألف درهم.

كأس أحمد بن راشد

ومن أقوى أشواط الليلة أيضاً، الشوط الخامس، وهو من أبرز الأشواط الرئيسية في حفل اليوم، حيث سيشهد صراعاً شرساً بين 15 خيلاً مشاركاً لمسافة 1700م، للظفر بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهذا الشوط يرعاه أيضاً مركز دبي العقاري، وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر، وجوائز هذا الشوط 200 ألف درهم.

شوط برج الخور

وأما الحفل الرابع، لسباقات مضمار نادي الشارقة، فيستهل بالشوط الأول الذي سينطلق في الثانية ظهراً، برعاية مركز دبي العقاري الراعي الرسمي، ويشهد السباق مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 87 جواداً مع 6 جياد على الاحتياط، وبجوائز نقدية تبلغ 640 ألف درهم.

ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات، وستكون البداية في الشوط الأول (شوط برج الخور)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات وبعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، سباق تكافؤ ضمن التصنيف وبجوائز تصل إلى 60 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً مع وجود 2 خيول على الاحتياط.

زمردة وفلتات والفردوس

ومن ثم يقام الشوط الثاني وهو باسم (شوط زمردة) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 60 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط، ويتبعه الشوط الثالث تحت مسمى (شوط فلتات)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فقط.

والتي لم تفز بسباقين توليد الإمارات، ولمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 60 ألف درهم، وبمشاركة 13 جواداً، ثم يقام الشوط الرابع باسم (شوط الفردوس)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج دولة الإمارات العربية بعمر أربع سنوات فأكبر والتي ليس لها تصنيف لمسافة 1700م، وجوائزه 60 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً.‬

تسمية السباق

جاءت تسمية سباق مضمار الشارقة الرابع باسم سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ضمن المبادرة التي أطلقها الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق السنة الماضية، بتسمية السباق الثالث في الموسم السابق باسم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لجهود سموه الكبيرة في تطوير الفروسية وسباقات الخيل في الدولة، مع تقديم الشكر والتقدير لمركز دبي العقاري راعي هذا السباق، مع توجيه الدعوة للجماهير لحضور السباق.