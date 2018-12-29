تحدي الأفراس في كأس «جميلتي» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يصل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، إلى المحطة الثالثة اليوم في سباق كأس «جميلتي» للقدرة المخصص للأفراس والبالغة مسافته 120 كم.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية مدة 40 دقيقة. والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

وتم رصد جوائز للفائزين العشرة الأوائل عبارة عن سيارات قيمة، فيما سينال الفائزون من المركز الحادي عشر إلى السبعين جوائز مالية قيمة.

وأقيمت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمعايير الخاصة بالسباق، التي تلزم المتسابقين بألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ساعة.