سالم النقبي: «جبل علي» أدهشني من أول مشاهدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى سالم أحمد النقبي، الوزير المفوض لسفارة الإمارات في العاصمة السعودية الرياض، إعجابه الكبير بأجواء السباقات في مضمار جبل علي أمس، جاء ذلك خلال حضوره سباق جميرا خامس فعاليات موسم المضمار الأصفر بدعوة من ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال النقبي في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إنها المرة الأولى التي يحضر فيها سباقاً للفروسية بمضمار جبل علي، مؤكداً دهشته بأجواء السباق والحضور الجماهيري المميز، لا سيما أن معظم الجمهور من العائلات التي تستمتع بالسباقات في أجواء مثالية.

وقال النقبي إن نجاح السباقات في مضمار جبل علي ليس غريباً على الإمارات التي أصبحت من الدول الرائدة في الفروسية على مستوى العالم، لا سيما أن مضمار جبل علي من المضامير العريقة في الوطن العربي، وقال إنه ظل يتابع نشاط الفروسية بشكل عام وقرأ وسمع عن مضمار جبل علي، وهو سعيد بالتواجد في المضمار لأول مرة.

ووصف النقبي سباقات الفروسية بأنها من أفضل ضروب الرياضة التي تؤسس لأجيال ناضجة؛ كون الفروسية تتميز بالنبل ومكارم الأخلاق، زيادة على أنها رياضة تراثية ونجحت دولة الإمارات في نشر ثقافتها للعالم أجمع من خلال السباقات التي تنظمها في مختلف قارات العالم، وبشكل خاص بالنسبة للخيول العربية التي تجد الاهتمام والدعم الكبيرين من أصحاب السمو الشيوخ.

وهنأ النقبي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، للنجاحات التي يحققها المضمار الأصفر من واقع الجذب الجماهيري والصيت الواسع الذي تتميز به السباقات.

دعوة سعودية

من ناحية أخرى، أوضح ميرزا الصايغ، أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، يدرس المشاركة بأحد الخيول في السباق الذي يقام في السعودية يوم 23 يناير المقبل، وقال الصايغ لـ«البيان الرياضي» إنهم تلقوا دعوة للمشاركة بأحد الخيول في هذا السباق، وسيتم تحديد ذلك خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن الوقت يتوفر لنقل الخيل المتوقع مشاركته.

وأشاد الصايغ بمستوى السباق الذي أقيم في مضمار جبل علي أمس، وقال إن رعاية «شادويل» لاثنين من الأشواط في السباق جزء من الشراكة الممتدة مع المضمار العائلي.

مشيراً إلى أن فوز أي من الخيول المنافسة يسعد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، دون التوقف عند النتائج التي تحققها خيول سموه، وقال الصايغ إن الفرصة مواتية لعودة خيول سموه للانتصارات في النصف المتبقي من الموسم.