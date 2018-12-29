«أنتولد سيكريت» لحمدان بن محمد بطلاً للشوط الثالث

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد «سباق جميرا»، خامس سباقات مضمار جبل علي، مساء أمس، الكثير من الإثارة والقوة، حيث اقتنص «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث، فيما نال «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع ، بينما ظفر «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس.

كما حققت خيول محمد خليفة البسطي ثنائية خلال السباق، عبر «ترايد آند ترو» بطل الشوط الثاني، و«روكيت باور» بطل الرابع الرئيسي «تحضيري بطولة جبل علي للميل».

«سبيريت أوف اسكوتلاند» بطل الافتتاح

حقق «سبريت أوف اسكوتلاند» لنقابة بورسلي للسباقات لقب الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «الساحل للمقاولات»، بقيادة الفارس شيرمان براون، وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:57:63 دقيقة بفارق طول، عن الوصيف «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ.

فيما جاء «إيست آسيا» لمالكه محمد خليفة البسطي في المركز الثالث، و قام محمد حمد ممثل الساحل للمقاولات بتتويج الفائزين.

«ترايد آند ترو» يتصدر «الثاني»

نال «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الثاني برعاية «إسطبلات شادويل» لمسافة 1950 متراً، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:57:24 دقيقة بفارق 4 أطوال وربع الطول، عن «جالس» لمحمد فاروق الذي حلّ في المركز الثاني، فيما جاء «بركشاير بوي» لصالح عمر بن حيدر في المركز الثالث.

و قام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وممثلاً لشادويل وعبدالله الأنصاري، بتتويج الفائزين.

«أنتولد سيكريت» بطل الثالث

اقتنص «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث برعاية «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1800 متر، بقيادة الفارس رويستون فرنش.

وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1:49:73 دقيقة، بفارق 6 أطوال وربع الطول، عن الوصيف «تايدس رايس» للحارث حمد البادي، فيما حل في المركز الثالث «باي باودر كورت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

و قام سيف الشعفار، ممثلاً للشعفار للاستثمار، بتتويج الفائزين.

«روكيت باور» نجم الرئيسي

ظفر «روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الرابع «الرئيس» الذي أقيم برعاية مزارع شادويل لمسافة الميل «1600 متر»، وهو الشوط التحضيري لبطولة جبل علي للميل أولى بطولات الموسم المقرر إقامتها يوم 25 يناير المقبل.

وذلك بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:35:96 دقيقة، وبفارق رأس عن الوصيف «تَقَاتُل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما جاء ثالثاً «زينهم» المملوك أيضاً لسموه.

وقام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وممثلاً لشادويل، بتتويج الفائزين بحضور سالم أحمد النقبي، الوزير المفوض في سفارة الدولة بالرياض، وعبدالله الأنصاري، وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، حمدان بن حرمش، كما تم تكريم المدرب أحمد بن حرمش والفارس بيسلي.

«بنتر» يظفر بـ«الخامس»

حقق «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «اسكانا»، وذلك بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي، مسجلاً زمناً قدره 1:25:92 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن «فيرست داون» لتتش جولد للسباقات الذي جاء في المركز الثاني.

فيما حل في المركز الثالث «روكلي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وقام عبدالحليم برقاوي، ممثلاً للشركة الراعية، بتتويج الفائزين.

«مانغوزي» يتصدر «السادس»

نال «مانغوزي» لمالكه أحمد عبدالله الشيخ لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري»، بقيادة الفارس سعيد المزروعي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1:25:69 دقيقة، وبفارق 5 أطوال وربع الطول، عن الوصيف «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

وقام عبدالوهاب كلداري ممثلاً لبنك دبي التجاري بتتويج الفائزين.

«كول تو وور» مسك الختام

اقتنص «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع والأخير، الذي أقيم برعاية «روميو انتيريرز» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب نيكولاس بشالارد، مسجلاً زمناً قدره 1:11:41 دقيقة، بفارق 3 أرباع الطول عن الوصيف «سالفادوري» لنقابة بورسلي للسباقات.

وقام نادر ناشد ممثل «روميو انتيريرز» بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم المهندس محمد سعيد الشحي، مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، الجائزة نيابة عن المالك.

سيف الشعفار: تعاون ممتد

أشاد سيف الشعفار بمستوى السباق والتنظيم في مضمار جبل علي، أمس، وقال بعد تتويجه للفائز بالشوط الثالث الذي أقيم برعاية «الشعفار للاستثمار» إن مضمار جبل علي معروف بفعالياته الجاذبة للجمهور.

وإن ارتباط مجموعة الشعفار بالمضمار، منذ التأسيس، يؤكد استمرار التعاون مع إدارة المضمار، وثمّن سيف الشعفار الدعم والرعاية الممتدة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار.

تكريم أفضل مدرب وفارس

تمّ تكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الرابع في مضمار جبل علي وفقاً للأرقام والنتائج، حيث قام كل من المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم كل من المدرب هلال العلوي والفارسين كونور بيسلي ووليام لي.دبي - البيان الرياضي

السيارة تذهب إلى باكستان

ابتسم الحظ للباكستاني شير زمان في جائزة السحب على السيارة من فئة «شيري» بعد نهاية السباق أمس، وقام بالسحب على الجائزة الفنان الدرامي الإماراتي بلال عبدالله الذي شهد السباق، وعبّر الفائز شير زمان عن فرحته الكبيرة بهذه الجائزة، وقال إنها المرة الأولى التي يفوز فيها بإحدى الجوائز.