7 خيول تتنافس في «تحضيري» جبل علي للميل

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، يودع المضمار العائلي اليوم ( الجمعة) 2018، بخامس سباقات الموسم «سباق جميرا»، ابتداءً من الساعة الثانية إلا ربعاً بعد الظهر.

ويشتمل على 7 أشواط، تشارك فيها 92 خيلاً، أهمها الشوط الرابع «الرئيس»، وهو السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل، أولى البطولات الكبرى في الموسم، وتبلغ قيمة جوائز الأشواط السبعة 655 ألف درهم.

ويقام الشوط الرئيس برعاية مزارع شادويل لمسافة 1600 متر، وتبلغ جوائزه 125 ألف درهم، ويشهد مشاركة 7 خيول، من بينها ثنائي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هما «زينهم» و«تَتقَاتُل»، ويشرف عليهما المدرب مصبح المهيري، ويقود الأول، الفارس دين أونيل، فيما يقود الثاني بن كورتيس.

وستكون المنافسة قوية مع «البرناثي»، صاحب الشعار الأصفر، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي نيكولاس بشالارد، وقيادة الفارس كريستوفر هايس، و«إنوبلد فريند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، ويشرف عليه أحمد بن حرمش، ويقوده أنطونيو فريزو، و«جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي، وإشراف دووغ واتسون.

ويقوده باتريك دوبس، وسبق له الفوز في آخر سباقين الموسم الماضي في جبل علي، وهناك «روكيت باور» للبسطي أيضاً، تحت إشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، وهو فائز أيضاً في سباقيه الآخرين في مضمار جبل علي، و«إنتر كونكشن» لماجد علي المرزوقي، ويشرف عليه سانديب جاداف، ويقوده رويستون فرينش.

شوطان للمبتدئة

وخصص شوطان للخيول المبتدئة في سباق اليوم، هما الشوط الأول للخيول المبتدئة، ومسافته 1950 متراً، برعاية الساحل للمقاولات، وجوائزه 75 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً، ويبرز منها «كومبليانس» المملوك لأبوظبي ريسنج، ويشرف عليه هلال العلوي، ويقوده باتريك كوسجراف، و«ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي.

ويدربه إسماعيل محمد، ويقوده فابريس فيرون، ويدفع محمد خليفة البسطي باثنين من خيوله، هما «إيست آسيا»، ويدربه دووغ واتسون، ويقوده باتريك دوبس، و«تالبيك» بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي.

وسيكون ثاني أشواط المبتدئة في الشوط السادس، الذي يقام برعاية بنك دبي التجاري لمسافة 1400 متر، بمشاركة الحد الأعلى «16 خيلاً»، منها «برتنيشس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، ويشرف عليه مايك دي كوك،.

ويقوده الفارس أوليفيه دوليز، و«دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، و«دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، ويشرف عليه علي راشد الرايحي، ويقوده رونان ويلانو، «نِزال» لصالح عمر بن حيدر، ويشرف عليه هلال العلوي ويقوده باتريك كوسجراف.

الشوط الثاني

وتبدو المنافسة أقوى بين 7 خيول في الشوط الثاني، برعاية إسطبلات شادويل لمسافة 1950 متراً، وبجوائز 115 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس بشالارد ويقوده كريستوفر هايس، و«تريد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي، المتألق في ميدان الشهر الماضي.

ويشرف عليه دووغ واتسون ويقوده باتريك دوبس، و«جالس» لمحمد فاروق، المتشوق لتحقيق الفوز منذ عام، ويشرف عليه سانديب جاداف ويقوده رويستون فرنش، و«هولد سواي» لعلي وعبد الله الشعفار، بإشراف واتسون وقيادة سام هتشكوت.

الشوط الثالث

ولا تقل المنافسة في الشوط الثالث، برعاية الشعفار للاستثمار، عن الشوط «الرئيس» لمسافة 1800 متر، في وجود 16 خيلاً، مع جوائز 90 ألف درهم، حيث يتقدم الخيول المشاركة «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه المدرب سانديب جاداف ويقوده الفارس رويستون فرنش، ويشارك أيضاً «بيتشكومبر» لمحمد خليفة البسطي.

والذي سبق له الفوز في جبل علي هذا الموسم، في نفس المسافة، ويشرف عليه ساتيش سيمار ويقوده ريتشارد مولن، و «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، الفائز في سباقه الأخير في جبل علي، ويدربه علي راشد الرايحي ويقوده رونان ويلان.

وهناك خطورة من «جافروش» لفريق البيت متوحد، ويدربه مصبح المهيري ويقوده بن كورتيس، وحقق المركز الثاني في آخر مشاركاته في جبل علي، و«هالو» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف علي الرايحي وقيادة فرناندو جارا.

الشوط الخامس

يقام الشوط الخامس، برعاية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، بمشاركة 16 خيلاً، لمسافة 1400 متر، بجوائز 80 ألف درهم، وتدفع إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بـ «روكلي»، بإشراف سانديب جاداف وقيادة رويستون فرنش، في وجود «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشرف عليه إروين شاربي ويقوده أنطونيو فريز، و«حَمورابي» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه ساتيش سيمار ويقوده كريستوفر هايس، و«جوكي جوي» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، ويشرف عليه علي الرايحي ويقوده رونان ويلان، ويدفع راشد بورسلي بـ «سليلنت بوليت»، ويقوده شيرمان براون، و«بيرفكت سنس» لحمدان المنصوري، تحت إشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

ويسعى «كوناني» لغلاكسي للسباقات، بإشراف مصبح المهيري وقيادة بن كورتيس، للثأر من «فير ذي فيوري» لماجد مصباح المعمري، وإشراف بن حرمش وقيادة هتشكوت، ويعود للمشاركة لأول مرة هذا الموسم «إبسيلون» لخالد خليفة النابودة، والذي اختتم انتصاراته في جبل علي الموسم الماضي، ويشرف عليه إرنست أورتيل ويقوده آدم ماكلين.

شوط الختام

سيكون الشوط السابع الأخير، أقصر مسافات سباقات اليوم «1200 متر»، برعاية روميو إنتريرز، بجوائز 95 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، منها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سانديب جاداف وقيادة رويستون فرنشن.

وتدفع إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بـ 4 خيول في هذا الشوط، هي «رافد» بإشراف علي الرايحي وقيادة دين أونيل، و«الراصد» بإشراف نفس المدرب وقيادة رونان ويلان، و«زراعي»، بإشراف مصبح المهيري وقيادة فابريس فيرون، و«كِد ماليبو» بإشراف المهيري أيضاً وقيادة إليون هنريك شافيز.

ويظهر الشعار الأصفر لإسطبلات جبل علي في هذا الشوط بـ «كول تو وورك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس بشالارد وقيادة كريستوفر هايس، وتشارك أيضاً «بدوية» لدبي جابان آيباكي، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة أنطونيو فريز، وسبق لها الفوز في مضمار الشارقة، الشهر الماضي.

ترشيحات البيان

الشوط الأول «إيست آسيا»

الشوط الثاني «ترايد آند ترو»

الشوط الثالث «ستيل لايف»

الشوط الرابع «البرناثي»

الشوط الخامس «كوناني»

الشوط السادس «سوي بريتانيكو»

الشوط السابع «كول تو وور»

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول «كومبليانس»

الشوط الثاني «توب كليرانس»

الشوط الثالث «أنتولد سيكريت»

الشوط الرابع «تَقَاتُل»

الشوط الخامس «جوكي جوي»

الشوط السادس «دينجرس ثوت»

الشوط السابع «بدوية»

ترشيحات الملاك

الشوط الأول «جست بريتند»

الشوط الثاني «جالس»

الشوط الثالث «هالو»

الشوط الرابع «جست أبيني»

الشوط الخامس «إبسيلون»

الشوط السادس «نزال»

الشوط السابع «رافِد»

البسطي والرايحي و سيمار وجارا في المقدمة

يتصدر محمد خليفة البسطي، السجل الذهبي في مضمار جبل علي هذا الموسم، بالنسبة للمُلاك، بعدما حققت خيوله 6 انتصارات، وفي قائمة المدربين، اشترك المدرب الوطني علي راشد الرايحي وساتيش سيمار في الصدارة، برصيد 5 انتصارات لكل منهما، ويتقدم سيمار بأفضلية إحرازه المركز الثاني 3 مرات، مقابل مرتين للرايحي، ونجح فرناندو جارا في التربع على المركز الأول للفرسان، برصيد 5 انتصارات، بفارق فوز واحد عن ريتشارد مولن.

وتبدو المنافسة مثيرة في سجل الصدارة، مع اقتراب نهاية النصف الأول للموسم، ما ينبئ بتنافس أقوى في السباقات المقبلة في المضمار الأصفر، خاصة في قائمتي المدربين والفرسان، حيث تتقلص الفوارق كثيراً في القائمتين، ما يشير إلى سهولة تبادل مراكز الصدارة بين سباق وآخر.

107 آلاف و500 درهم جوائز الترشيحات

رصدت اللجنة المنظمة لمضمار جبل علي، جوائز نقدية بإجمالي 107 آلاف و500 درهم، لترشيحات الجمهور، منها 44 ألف درهم للأشواط السبعة، و37 ألف درهم جائزة جبل علي المزدوجة للشوطين الثالث والرابع، و5300 درهم لكل شوط الأول والثاني والخامس والسادس والسابع.

وبخلاف هذه الجوائز، هناك جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم توزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم، يتم اختيارهم بالسحب على الكوبونات بعد نهاية السباق، وتمت زيادة جوائز مسابقة جبل علي للنقاط الأعلى، بالمبلغ المتبقي من السباق الماضي «6500 درهم»، بمقدار 1300 درهم لكل شوط، لتصبح جائزة كل شوط 5300 درهم، ما عدا الشوطين الثالث والرابع.

كما يُجرى السحب على الجائزة الكبرى، على سيارة «شيري اريزو» في الفقرة الختامية للسباق.

شريف الحلواني:استمتاع الجمهور هدف أساس

أعدت اللجنة المنظمة لمضمار جبل علي، بقيادة المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير المضمار.

فقرات متنوعة لخامس فعاليات الموسم «سباق جميرا»، ليستمتع الجمهور بمختلف فئاته، من الأطفال والعائلات، بالفقرات المتنوعة، والجوائز العينية والنقدية مع أشواط السباق، وتم تخصيص 130 جائزة موزعة على 5 سحوبات، تُجرى قبل وأثناء وبعد السباق، بخلاف الجوائز النقدية المخصصة للترشيحات.

وأكد المهندس شريف الحلواني، أن اللجنة المنظمة، تنفذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، راعي السباقات، بالتعاون مع الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من أجل سعادة الجمهور الوفي، وتوجه الحلواني بالشكر لجميع المشاركين والمسهمين في التنظيم، ولأجهزة الإعلام.

وقال إن مضمار جبل علي حريص على ترجمة توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفي هذا الصدد، يتواصل الاهتمام بمشروعات الأسر المنتجة، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.

وأثنى الحلواني على الدور الذي تقوم به هيئة الإمارات لسباق الخيل، في الإشراف الفني على السباقات، والتعاون اللا محدود، وأوضح أن كافة الترتيبات اكتملت لخروج سباق جميرا بشكل مميز، وفقاً لتوجيهات الأب الروحي للمضمار.

مؤكداً على أن دور الإعلام له تأثيره الإيجابي في جميع فعاليات مضمار جبل علي، بمختلف وسائطه، ما كان له أبلغ الأثر في نشر فنيات هذه الرياضة العريقة، وجذب الجماهير للمضمار الأصفر، وقال إن إدارة مضمار جبل علي، حريصة على توفير أفضل سبل الراحة للجماهير، سواء في تخصيص الجوائز المحفزة، أو توفير سبل الراحة داخل المضمار.