منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل 2019 - 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2019 –2020.

وتشرف هيئة الإمارات لسباق الخيل على الموسم الذي يتضمن 67 سباقاً ينطلق أولها من مضمار ميدان يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، في حين تنطلق أولى سباقات مضمار العاصمة أبوظبي للفروسية يوم الجمعة 25 أكتوبر، وتنطلق أول سباقات مضمار جبل علي الجمعة 1 نوفمبر، كما يطلق مضمار الشارقة أول سباقاته يوم السبت 9 نوفمبر، ويبدأ موسم السباقات في مضمار العين يوم الخميس 14 نوفمبر 2019.

وسيتضمن الموسم الإماراتي 12 يوما للسباقات في مضمار العين، 15 يوماً للسباقات في مضمار أبوظبي، و11 يوماً في مضمار جبل علي، و6 أيام لمضمار الشارقة، إضافةً إلى 23 يوما للسباقات في مضمار ميدان.

وصرّح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذا الصدد قائلاً: «نحن سعداء بإطلاق برنامج سباقات موسم 2019 - 2020، الذي يوفر للمدربين وعشاق الخيل موسماً متكاملاً على مضامير الدولة الخمسة». وأضاف سموّه: «عبر هذا البرنامج نوفر سباقات للخيول المحلية والدولية سواءً المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة».