تحدي السيدات يدشّن مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

يدشّن سباق السيدات للقدرة، في الساعة السابعة من صباح اليوم، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، ويستمر خلال الفترة من 27 ديسمبر ولغاية يوم 4 يناير، بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف دول العالم.

ويضم مهرجان فارس العرب للقدرة، العديد من الفعاليات والبرامج الحافلة، بدءاً من اليوم الأول الذي يقام فيه السباق المخصص للسيدات لمسافة 119 كم «CEN» الذي كان لمسافة 100 كم في النسخة الماضية، بمشاركة نخبة من الفارسات من داخل الدولة وخارجها.

وتتواصل المنافسات غداً، بانطلاق سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي في حلته الجديدة لمسافة 119 كم بدلاً من 100 كم، فيما ينطلق يوم السبت المقبل، كأس جميلتي المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم.

إثارة وتشويق

وسيكون عشاق رياضة الفروسية عموماً، والقدرة والتحمل على وجه الخصوص، على موعد مع الإثارة والتشويق يوم 4 يناير المقبل، بانطلاق السباق الكبير لمسافة 160 كم، الذي يحمل لقب اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعد من أبرز الألقاب على مستوى العالم.

وتشمل فعاليات المهرجان، إقامة سباق الخيول الصغيرة «البوني»، المخصص للفرسان الصغار يوم الخميس المقبل، والذي يعكس حجم الاهتمام بالأجيال الواعدة، أبطال الغد، وتعزيز العلاقة بين هذه الشريحة المهمة ورياضة الآباء والأجداد.

ويواصل المهرجان الكبير تصدره المشهد العالمي، من حيث قيمة الجوائز، التي تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث تم رصد جوائز قيمة للفائزين في سباق اليوم المخصص للسيدات.

وسباق الغد المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والسباقات الأخرى، إذ سيحصل الفائزون العشرة الأوائل على جوائز عينية، عبارة عن سيارات، كما سينال أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى المركز العشرين، على جوائز نقدية قيمة.

سباق السيدات

وبالعودة إلى تفاصيل تحدي السيدات اليوم، ينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة.

والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 26 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

شروط ومعايير

وخضعت الخيول المشاركة للفحص البيطري أمس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمعايير الخاصة بالسباق، التي تلزم المتسابقات بألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارسة 50 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ساعة.

وطالبت اللجنة المنظمة، بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضارها للبوابة البيطرية للفحص مسبقاً، وأن أي خيل ترفض أو تشكل خطراً على الكادر الطبي، تستبعد من السباق.

كما تقرر السماح بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية، ولا يسمح للطاقم المرافق بالوجود في المداخل والبوابة البيطرية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري. ولا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.

وإذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد، وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية، وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج، ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري، ليسجل له زمن دخول جديد.

وأي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق، يجب عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، وسيتم استخدام الجهاز الإلكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب، وتحديد معدل نبضات قلب الخيل، حسب النظام المتبع.

وتنص الشروط والتعليمات كذلك، على أن أي عملية تأخير أو مماطلة داخل البوابة البيطرية، تعرض مرتكبها للعقوبة، كما نصت على منع تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية منعاً باتاً، وفي حال المخالفة، سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

محمد العضب: مونديال بكل لغات العالم

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن جميع فرق العمل استعدت لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الحدث العالمي الكبير الذي يعتبر بمثابة مونديال للقدرة يتحدث بكل لغات العالم نظراً لحجم المشاركة المرتفع.

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد الكرنفال مشاركة أكثر من ألف فارس وفارسة في مختلف المنافسات.

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، يعد الأبرز في روزنامة سباقات القدرة على الصعيدين المحلي والدولي نظراً لرصد جوائز قيمة تعتبر هي الأعلى والأغلى عالمياً .

إضافة إلى المشاركة المرتفعة على مستوى الفرسان والدول المتواجدة في قلب الحدث والبالغ عددها نحو 45 دولة، حيث يسعى المهرجان إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية العالمية.

دعم ومتابعة

وتوجه العضب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على المتابعة المستمرة، حيث تتخذ اللجنة المنظمة من توجيهات سموهما نبراساً يضيء طريق ومهمة جميع فرق العمل في مدينة دبي الدولية للقدرة.

مؤكداً أن الجميع يعاهد سموهما على بذل أقصى طاقاتهم وتسخير جميع الإمكانيات والجهود لإخراج الحدث بمستوى يليق بالاسم الذي يحمله وبما يتوافق مع حجم التطور والتميز الكبير الذي بلغته الدولة في استضافة مختلف البطولات الرياضية مما جعل الإمارات تحتل مكانة مرموقة على خارطة العالم.

وعن تغيير مسافات بعض السباقات من 100 كم إلى 119 كم، أوضح العضب أن الهدف من مد السباقات لمسافة أطول هو إعطاء فرصة أكبر للمنافسة بين نخبة الفرسان والفارسات من أصحاب الخبرة.

إضافة إلى إفساح المجال أمام الخيول المشاركة والتي تمتلك قدرات عالية وإمكانيات كبيرة، حيث ستتطلب المسافات الجديدة من الفرسان المحافظة على خيولهم عبر توزيع الجهد في مختلف مراحل ومجريات السباق.