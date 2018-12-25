«بينونة» تهدي رئيس الدولة لقب «دو كارير»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصلت الفرس «بينونة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تألقها في مضمار أبوظبي العشبي، عندما انتزعت بعد منافسة قوية، لقب سباق «بيبي دو كارير» تكافؤ لمسافة 1600م، أول من أمس، في الشوط الثالث من الحفل السادس، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، ونجحت «بينونة»، بقيادة الفارس فابريس فيرون، في التتويج بزمن قدره 1:45:83 دقيقة، وحل ثانياً بفارق عنق «إيه إف ماهر» لخالد النابودة، بقيادة تاج أوشي، وثالثاً «بشرة الريف» لإسطبلات العجبان، بقيادة بريت دويل، وشارك في هذا الشوط 14 خيلاً، فيما بلغت قيمة جوائزه المالية 85 ألف درهم.

تتويج «تفاخر»

وتوج «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق «جي وز» تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600م، في الشوط السادس، الذي شارك فيه 16 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بقيمة 90 ألف درهم، وجاء فوز تفاخر، بقيادة الفارس روتان ويلان، في زمن قدره 1:37:53 دقيقة، وحل ثانياً بفارق أنف «سبرنج أوف إنسيف» لإسطبل رمضان، بقيادة باتريك كوسجراف، وحل ثالثاً «سترونج تشالينج» لأحمد بن طوق المري، بقيادة كونور بيسلي.

فوز «دابر ورسان»

وفي الشوط الثاني، توج المهر «دابر ورسان» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس كونور بيسلي، بلقب سباق دماس للمبتدئات لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وحل ثانياً بفارق عنق «جاب العفريت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة بريت دويل، وثالثاً «شوال» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة جيسوس روزاليس، وبلغت جوائز الشوط 80 ألف درهم.

«هاتريك» النابودة

وحققت خيول النابودة هاتريك جديداً في الحفل للمرة الثانية على التوالي، بفوز «إيه إف المنتقم» بلقب سباق شيك مان للمبتدئات في افتتاح الحفل، لمسافة 2200 م، البالغة قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وجاء ثانياً بفارق 3 أطوال وربع «دانة» للنابودة أيضاً، بقيادة سام هتشكوت، وثالثاً «جيرناز» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة باتريك كوسجراف، وعادت خيول النابودة لحصد لقب الشوط الرابع، الذي أحرزت فيه أيضاً المركزين الأول والثاني من سباق نيز دور لمسافة 1600 م، والذي شهد مشاركة حصة كاملة من الخيول، تنافست على جوائز بقيمة 80 ألف درهم، وذهب اللقب إلى «إيه إف ماكرة»، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

وجاء ثانياً، بفارق طولين إلا ربع «نوف كي بي»، بقيادة تاج أوشي، وثالثا «بشاير» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة باتريك كوسجراف، وواصلت خيول النابودة تألقها في الشوط الخامس من كأس الوثبة ستايلونز لمسافة 1600م، الذي أحرزت فيه المراكز الثلاث الأوائل، حيث انتزع اللقب إيه «إف المتغطرس»، بقيادة انطونيو فريزو، وجاء ثانياً بفارق أنف «إيه إف ممتاز»، بقيادة بن كورتيس، وثالثاً «إيه إف أشهم»، بقيادة تاج أوشي.

تتويج

وعقب انتهاء الأشواط الستة، توج عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين في الأشواط، وأكد سلطان النعيمي، سعادته بالمستويات القوية التي في الأشواط الستة، ذاكراً أنها شهدت منافسات قوية، وأن تحديد الفائز في بعض الأشواط كان صعباً عند الجماهير، للتقارب الشديد بين الخيول لحظة الوصول لخط النهاية، معتبراً أن ذلك دليل أيضاً على جاهزية الخيل، واهتمام الملاك، وتميز الفرسان المشاركين، ورغبة الجميع في بلوغ منصات التتويج.

منافسة قوية

قال سالم السبوسي مدير إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن فوز «تفاخر» بلقب الشوط السادس، أكد قوته، لأن المنافسة شهدت مشاركة خيول متميزة، ووصف السبوسي سباقات مضمار أبوظبي، بالجيدة، وقال إن المنافسات ظلت حاضرة في كل الأشواط.