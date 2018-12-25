منافسة قوية في «تحضيري» بطولة جبل علي للميل

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يشهد سباق جميرا الجمعة المقبل منافسة قوية في السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل بين 7 خيول مشاركة في الشوط الرابع وأوضح ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل مجموع الجوائز المالية للفائزين في الأشواط السبعة للسباق تبلغ 655 ألف درهم، مشيراً إلى أن 92 خيلاً تأكد مشاركتها من بين 103 خيول تم اعتمادها.

حيث سيكون البقية في الاحتياطي وتم تسجيل 141 خيلاً في القائمة المبدئية، ويشتمل السباق على 7 أشواط تبدأ منذ الثانية إلا ربعاً بعد الظهر، وسيكون الشوط الأول لمسافة 1950 متراً بمشاركة 16 خيلاً، ونفس المسافة للشوط الثاني الذي يشهد مشاركة 7 خيول.

فيما تبلغ مسافة الشوط الثالث 1800 متر بمشاركة السقف الأعلى 16 خيلاً، والشوط الرابع «الرئيس» لمسافة الميل «1600 متر» يعتبر السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل أولى البطولات الكبرى في الموسم والمقرر لها يوم الخامس والعشرين من يناير للعام الجديد وتشارك في الشوط 7 خيول.

فيما تبلغ مسافة الشوط الخامس 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً ونفس المسافة للشوط السادس بمشاركة 16 خيلاً، الشوط السابع والأخير هو أقل مسافة في السباق «1200 متر» وتشارك فيه 16 خيلاً.

وأكد مبروك على المنافسة القوية في مضمار جبل علي من خلال تواجد نوعية مميزة من الخيول والكم الكبير للمشاركين، لا سيما ومعظم الأشواط يصل فيها عدد الخيول للسقف الأعلى «16 خيلاً»، وتوقع مبروك منافسة قوية في سباق «جميرا» الجمعة المقبل خاصة في الشوط الرئيس «الرابع» الذي سيكون «بروفة» قوية لبطولة جبل علي للميل.

صدارة

يتصدر محمد خليفة البسطي قائمة المُلاك في موسم مضمار جبل علي حتى الآن برصيد 6 انتصارات فيما يتصدر الفارس فرناندو جارا قائمة الفرسان بفارق فوز واحد عن ريتشارد مولن، 5 مقابل 4 انتصارات، وفي قائمة المدربين يشترك علي راشد الرايحي وساتيش سيمار في عدد الانتصارات بالمركز الأول برصيد 5 لكل منهما ويتقدم سيمار بأفضلية المراكز.

وبالنسبة للسباق الرابع الذي أقيم قبل 10 أيام في المضمار العائلي يتصدر هلال العلوي ترتيب المدربين، فيما جاءت صدارة الفرسان مناصفة بين وليام لي وكونور بيسلي وسيتم تكريمهم خلال السباق الخامس الجمعة المقبل.