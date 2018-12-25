«العين للفروسية»يشهد ختام قفز الحواجز

المصدر: العين - البيان الرياضي

حلق الفارس السوري شادي غريب بكأس بطولة الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين والتي جرت فعالياتها بنادي العين للفروسية والرماية والغولف على مدى ثلاثة أيام بداية من 20 وحتى 22 ديسمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية، ولونجين الراعي الماسي، مستشفى إن إم سي التخصصي – العين ــ ومستشفى يونيفرسال أجنحة العافية – العين.

وترأس الحدث وقام بتتويج وتهنئة الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام النادي. وحضر مراسم التتويج سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وجمع من الضيوف، وجمهور وعشاق قفز الحواجز.

وأسدل الستار على فعاليات البطولة التي شارك في منافساتها أكثر من 150 فارساً من 26 دولة، بشوط الختام على كأس الاتحاد، الجائزة الكبرى في البطولة، بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وشارك فيه 40 فارساً وفارسة كانوا قد تأهلوا عبر شوطين من الفئة الكبرى في اليومين الأول والثاني.

ومن جملة المشاركين نجح 19 فارساً وفارسة في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس والتحدي في جولة التمايز التي شارك فيها الفارس السوري شادي غريب وأكمل الجولة دون خطأ في (39.89) ثانية، لينال كأس البطولة وسط تشجيع كبير من الجمهور. وجاء ثانياً مواطنه الفارس أحمد حمشو وأكمل الجولة في (40.02) ثانية.