«جميرا» آخر سباقات 2018 في المضمار العائلي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، تتواصل فعاليات المضمار العائلي الجمعة المقبلة حيث يقام آخر سباقات عام 2018 «سباق جميرا» الذي يشهد مشاركة 92 خيلاً في الأشواط السبعة في خامس سباقات الموسم.

وأعلنت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات وتفاصيل السباق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نهار أمس في قاعة الاجتماعات بمضمار جبل علي بحضور المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير المضمار وممثلي المؤسسات المشاركة في رعاية السباق وهم عبدالله الأنصاري عن مجموعة «شادويل» وجمال مطري «بنك دبي التجاري» وباسم زكريا «الشعفار للاستثمار» وعبدالحليم برقاوي «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» ومحمد حماد «شركة الساحل للمقاولات» و«نادر ناشد» مصنع روميو انتريرز وياسر مبروك ممثلاً عن هيئة الإمارات لسباق الخيل.

اكتمال الترتيبات

وقدم المهندس شريف الحلواني في بداية المؤتمر، كلمة هنأ فيها القيادة الرشيدة في الدولة وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات بمناسبة الأعياد وحلول العام الجديد، متمنياً دوام نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

وتقدم الحلواني، بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي بالشكر لجميع شركاء المضمار العائلي والمساهمين في إنجاح السباقات وللجماهير الوفية التي يزداد ارتباطها يوماً بعد يوم بالمضمار العريق، وخص في كلمته سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعم سموه المتميز لسباقات مضمار جبل علي من خلال الارتباط الوثيق لاسطبلات سموه والتي ترعى السباقين الرئيسين الجمعة المقبلة.

كما أثنى الحلواني على الدور الذي تقوم به هيئة الإمارات لسباق الخيل في الإشراف الفني على السباقات والتعاون اللامحدود، وأوضح أن كافة الترتيبات اكتملت من قبل اللجنة المنظمة لخروج سباق جميرا بشكل مميز يوم الجمعة، وفقاً لتوجيهات الأب الروحي للمضمار الذي يقف وراء كل تميز يتحقق في مضمار جبل علي.

وأكد أن دور الإعلام له تأثيره الإيجابي في جميع فعاليات مضمار جبل علي بمختلف وسائطه ما كان له أبلغ الأثر في نشر فنيات هذه الرياضة العريقة وجذب الجماهير للمضمار الأصفر، وقال إن إدارة مضمار جبل علي حريصة على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الاهتمام بتسهيل أفضل سبل الراحة للجماهير سواء في تخصيص الجوائز المحفزة أو توفير سبل الراحة داخل المضمار.

ارتباط شادويل

ونقل عبدالله الأنصاري، تحيات ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً التميز الذي تحظى به سباقات المضمار الأصفر، وتناول الأنصاري في كلمته السباق الذي أقيم الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي يعد نقلة جديدة ونوعية ضمن نهج سموه في نشر سباقات الخيول العربية على وجه الخصوص في مختلف دول العالم.

وقال الأنصاري إن ارتباط اسطبلات سموه بمضمار جبل علي جزء من النهج الذي تسير عليه الدولة في الاهتمام ودعم سباقات الفروسية التي تعد فيها الإمارات حالياً من الدول الرائدة في العالم، متمنياً التوفيق للجميع.

دعم ورعايةوتحدث جمال مطري، مؤكداً الدور الذي اختطه بنك دبي التجاري ضمن مسؤوليته المجتمعية والاهتمام بكافة الأنشطة، وقال إن تواجد البنك في مضمار جبل علي نابع من هذا النهج للقيام بدور حيوي وفعال في مسيرة التنمية والازدهار في جميع المجالات.

مشيراً إلى أن الفروسية لها طابع خاص وجماهيرية كبيرة في الدولة ما جعلها تصل للعالمية، ووجه الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لاهتمام سموه ودعمه الكبير للمضمار العائلي الذي يعد من أعرق المضامير في المنطقة، كما أشاد بالدور الذي تقوم به اللجنة المنظمة في سبيل الارتقاء بالسباقات.

وأكد من جهته باسم زكريا العلاقة التاريخية بين المضمار العائلي ومجموعة الشعفار للاستثمار والتي تمتد لعمر المضمار أكثر من ربع قرن، ونقل زكريا بالنيابة عن علي عبدالله الشعفار رئيس مجلس إدارة المجموعة، التهنئة للقيادة الرشيدة في الدولة بمناسبة العام الجديد، وقال إن مجموعة الشعفار تتشرف كمؤسسة اقتصادية وطنية في الارتباط بمضمار جبل علي، مشيداً بالجهد الذي تبذله اللجنة المنظمة برئاسة المهندس شريف الحلواني.

شراكة

تحدث عبدالحليم برقاوي ممثلاً عن الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ومحمد حماد عن الساحل للمقاولات ونادر ناشد عن مصنع روميو انتريرز، مؤكدين العلاقة الوطيدة مع مضمار جبل علي، بفضل الدعم والاهتمام لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والذي انعكس إيجاباً في جعل مضمار جبل علي واحداً من أهم مضامير السباقات في الدولة، وجذب إليه حضوراً جماهيرياً معتبرا.