غانم يتوج بلقب قرية الإمارات العالمية للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدى الفارس محمد أحمد غانم، كأس سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة، بحضور أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ محمد بن منصور بن زايد، الشيخ حمدان بن منصور بن زايد، الشيخ راشد بن منصور بن زايد.

وتمكن بطل السباق من التتويج باللقب بعد أداء رائع في سباق تميز بالقوة والندية وسرعة الخيول التي تنافست بقوة على الوصول لمنصة التتويج، وجاء فوز غانم على صهوة «كاستلبار توب جير» من اسطبلات «F 3» بإشراف علي غانم المري، قاطعاً مسافة السباق 120 كلم «دولي نجمتان» الذي شهد مشاركة 190 فارساً في زمن قدره 4:17:47 ساعات وحل ثانياً سالم محمد الكتبي من اسطبلات «M7»، على صهوة «لانجا سيم كوارتر»، وحل ثالثاً أحمد علي المرزوقي من اسطبلات «حديبة السلم 2» للقدرة، على صهوة جيريل «ابوني أماهل».

إهداء الإنجاز

ورفع الفارس محمد غانم، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه له، مقدماً الفوز هدية لسموه، وبارك بطل السباق أيضاً للمدرب علي المري وكل الطاقم، مثمناً الدعم الكبير والمساعدات التي قدموها وساهمت في تتويجه باللقب.

وكشف غانم خطة الفوز ذاكراً أنه بدأ السباق هادئاً مع عدم الابتعاد عن المقدمة وفي المرحلة الرابعة زاد من سرعته وعمل على أن يكون في المقدمة دون أن يترك الفرصة أمام بقية الفرسان للتقدم عليه وأضاف: نجحت في قيادة الخيل حتى أحرزت المركز الأول.

وأشاد بطل السباق بالخيل، ذاكراً أن كاستلبار خيل قوي وجيد وأن عدم فوزه في سباق كأس الوثبة الذي أحرز فيه المركز السادس مؤخراً، كان بسبب عدم جاهزيته وأضاف: في الفترة الماضية تم الإعداد جيداً لهذا السباق لذلك ظهر بمستوى جيد وقد يظهر مرة أخرى في كأس رئيس الدولة.

ومن جانبه، أكد علي المري مدرب اسطبلات F3 أن الفوز نتاج دعم واهتمام وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبيناً أن البطل كاستلبار من نجوم الاسطبل الصاعدة، وينتظرون منه الكثير من الإنجازات في بقية مشوار الموسم الحالي.

تهنئة النعيمي

ومن جانبه، قدم عدنان سلطان النعيمي، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بمناسبة فوز اسطبلات F3 بكأس سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة، والذي وصفه بأنه كان قوياً وناجحاً، وقال إن هذا السباق يعد تحضيراً للسباق الأكبر، كأس رئيس الدولة، في فبراير المقبل.

وبرر النعيمي مغادرة عدد كبير من الخيول للسباق في مراحله الأولى برغبة الملاك في معرفة مدى جاهزية الخيل والاستعداد لسباق كأس رئيس الدولة، وأشاد مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، بالمستوى الذي قدمه الفرسان والتزامهم اللوائح والقوانين.

تنافس قوي

وبدورها، قدمت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكل طاقم اسطبلات F3 وقالت إن مستوى السباق كان مرضياً وتميز بالقوة وخاصة في المرحلة الأخيرة التي شهدت تنافساً بين الفرسان للفوز باللقب.

وكشفت لارا عن تأجيل السحب الأول الذي كان قد تم الإعلان عنه سابقاً باسم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، على سيارتين ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي، وقالت إن السحب كان يفترض أن يتم أمس ولكن تم التأجيل من أجل دعم الزعيم العيناوي في مباراته ضد ريال مدريد، ليكون السحب يوم 29 ديسمبر الجاري.

تتويج

عقب إجراءات الفحص البيطري، تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، بأربع سيارات دفع رباعي بواقع سيارة لكل فائز في احتفالية مصغرة داخل قرية الوثبة.