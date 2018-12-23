86 خيلاً في الحفل السادس لمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد عيسى

تتواصل سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية العشبي باستضافة الحفل السادس في الموسم الجاري، والذي ينطلق عند الخامسة مساء اليوم، والمكون من 6 أشواط تحمل جميعها أسماء خيول شهيرة حققت العديد من النجاحات في المضامير المختلفة، بمشاركة 86 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 485 ألف درهم، أعلاها قيمة شوط الختام السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، والذي تبلغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم والأشواط المتبقية للخيول العربية الأصيلة، ويتوقع أن يحظى السباق بإقبال جماهيري كبير، قياساً بالتدافع الذي شهدته المنافسات السابقة، والذي أسهم في رفع درجات الحماس والإثارة بالمضمار الشهير.

البداية بـ «شيك مان»

ويبدأ الشوط الأول بسباق مبتدئات على لقب «شيك مان» لمسافة 2200م بمشاركة 16 خيلاً و80 ألف درهم جوائز مالية، ومن أبرز الخيول المرشحة في شوط الافتتاح «طرفة» لعلي المزروعي وقيادة سعيد المزروعي بجانب خيول خالد خليفة النابودة «كينغ» و«دانة»، وفي الشوط الثاني المخصص أيضاً للمبتدئات على لقب «داماس» يشهد مشاركة 14 خيلاً بجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، لمسافة 1200م، ويبرز فيه عدد من الخيول بقيادة «هاجر ورسان» و«إيه إف المهند» و«كوثر الريف».

شوط مميز

ويشهد الشوط الثالث مشاركة مجموعة مميزة من الخيول، يبلغ عددها 14 خيلاً تتنافس في سباق تكافؤ لمسافة 1600م على لقب «بيبي دو كارير»، ومن أبرز الخيول المرشحة للتتويج باللقب «إيه إف ماهر» و«بينونة» و«دارين» و«الياه».

وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا الشوط 85 ألف درهم، ويتواصل السباق في الشوط الرابع لمسافة 1600م على لقب «نيز دور» بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة لاعتلاء منصة التتويج، «مراحب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«مجيك نمبر» لإسطبلات العجبان، و«نوف كي بي» للنابودة.

الوثبة ستاليونز

ويجذب سباق كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس من الحفل لمسافة 1600م، 10 خيول تتنافس على جوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم، وتبرز كالعادة في هذا الشوط خيول خالد خليفة النابودة، «إيه إف ممتاز»، «إيه إف أشهم»، بجانب «أم أتش تواق» لمنصور بن خليفة الحبتور.

وأما الشوط السادس والأخير على لقب سباق «جي وينز»، فسيكون الأبرز في الحفل والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول تتسابق لمسافة 1600م، ويبرز فيه «مجيب» و«كرنرو» و«سترونق جلنج»، «جازراتي»، و«بيلنغس».