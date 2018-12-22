«إبحار» لرئيس الدولة بطل «مجاني ستيكس» للخيول العربية

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

تميز السباق الخامس للخيول والذي أقيم بمضمار «ميدان» أول من أمس، بالإثارة والمفاجآت، حيث حقق «إبحار» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لقب «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة.

فيما نال المدرب دوغ واتسون الفوز في 5 أشواط، وتوج الفارس باتريك دوبس بطلا في 4 أشواط قوية من بينها بطولة الشوط الخامس الرئيسي ولقب بطولة خور دبي للميل. وواصل «كوزمو شارلي» تألقه بالفوز بلقب الشوط الرئيسي بعد تصدره للسباق من بداية الانطلاقة حتى خط النهاية.

كما حققت خيول محمد خليفة البسطي ثنائية قوية، عبر «ستند» بطل الشوط الثالث «بطولة خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر، و«ليثام سينت آنيس» بطل الشوط السادس لمسافة 1200 متر.

«إبحار» بطل «مجاني ستيكس»

توّج «إبحار» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بطلاً للشوط الأول «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة برعاية «عزيزي» لمسافة 1900 متر.

وذلك بقيادة الفارس الفرنسي أوليفيه دولوز، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، مسجلا زمنا قدره 2.11.00 دقيقة بفارق رقبة عن «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، فيما جاء «زياد» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في المركز الثالث بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال.

و قام سانديب جيسوال المدير التنفيذي لعزيزي للاستثمار بتتويج أبطال الشوط.

«السيل ليجاسيس» بطل الثاني

ظفر «السيل ليجاسيس» لمالكه إتش وبي، بلقب الشوط الثاني «عزيزي ستار» لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.27.76 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ملفت» لـ«الغاندي للسباقات» بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وجاء في المركز الثالث «لاسينجا بوليفارد» لفوزي عبد الله ناس، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وقام محمد سعيد ميرزا من عزيزي للتطوير العقاري بتتويج الفائزين.

«ستند» بطل الميل

نال «ستند» لمحمد خليفة البسطي لقب بطولة «خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر، وقيمة جوائزه 265 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.38.96 دقيقة، بفارق رأس عن «ون مان باند» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم بقيادة سام هتشكوت.

وعقب ختام الشوط قام فؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري بتتويج الأبطال، حيث تسلم محمد خليفة البسطي جائزة الفوز إلى جانب المدرب دوغ واتسون والفارس دوبس.

«الحياة» نجم الرابع

حققت «الحياة» لإسماعيل محمد لقب الشوط الرابع «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر، وذلك بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلة زمنا قدره 1.41.67 دقيقة، وبفارق 4 أطوال عن «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي جاءت في المركز الثاني بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف دوغ واتسون.

وعقب ختام الشوط قام محمد رجب المدير التنفيذي للهندسة بشركة عزيزي للتطوير العقاري بتتويج الأبطال، حيث تسلم جائزة الفوز حمدان السبوسي إنابة عن المالك.

«كوزمو شارلي» بطل الرئيسي

اقتنص «كوزمو شارلي» لرمضان قاديروف، لقب الشوط الخامس الرئيسي «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 2.05.96 دقيقة، بفارق 7 أطوال وربع الطول عن الوصيف «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف أحمد بن حرمش.

وعقب ختام الشوط قام فارهاد عزيزي المدير التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الأبطال، حيث تسلم دوغ واتسون الكأس إنابة عن المالك.

«ليثام سينت آنيس» السادس

ظفر «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط السادس «فاريشتا عزيزي» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.13.25 دقيقة وبفارق أنف عن الوصيف «بايريتس كوف» لحمد راشد غدير، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف سانديب جاداف.

وحل ثالثا «فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف إروين شاربي. وعقب ختام الشوط قام يوسف مهرابي، المدير التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير العقاري بتتويج الأبطال.

«جالفنايز» نجم الأخير

قاد الفارس باتريك دوبس «جالفنايز» لحامد رادان إلى انتزاع الفوز الرابع له خلال السباق وذلك بفوزه بلقب الشوط السابع «فاريشتا عزيزي» لمسافة 1200 متر بإشراف دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.39.80 دقيقة بفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة فرناندو جارا.

فيما جاء «أولد فاشند» لعبد الله محمد السبوسي ومحمد مطر العامري في المركز الثالث بقيادة فابريس فيرون.

تنافس للفوز باللقب 12 خيلا، وعقب ختام الشوط قام أكير سارواري مسؤول قسم التوظيف في عزيزي للتطوير العقاري بتسليم الجائزة إلى المدرب دوغ واتسون إنابة عن المالك.

محمد خليفة البسطي: «ستند» رائع وتوقعت فوزه

أعرب محمد خليفة البسطي عن فخره وسعادته بالفوز الباهر الذي حققه «ستند» بلقب بطولة «خور دبي للميل».

مؤكداً في تصريح لـ«البيان الرياضي» أنه توقع فوزه، وكانت اللحظات الأخيرة من الشوط مقلقة بالنسبة له، حيث اشتد الصراع وبلغت الإثارة قمتها عندما تمكن «ستند» من انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة عند خط النهاية. وأكد أن مشاركته المقبلة ستحدد ويتم الإعلان عنها بعد التشاور مع المدرب.

كما أشاد البسطي بالفوز الرائع الذي حققه «ليثام سينت آنيس» في الشوط السادس، مثنياً على أداء الفارس باتريك دوبس ودوره في انتزاع اللقب عند اللحظات الحاسمة للشوط. دبي - البيان الرياضي

موريتاني يكسب جائزة الترشيحات

ابتسم الحظ للموريتاني محمد الأمين بوسعاب، إذ تمكن من ترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط لينال مبلغ 15 ألفاً و785 درهماً، وتمكن 16 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 8 أشخاص لينال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

وتمكن شخصان من الفوز بمسابقة «سوبر فيكتا» وهما: نعمات عبدالله محمد طه «سودانية»، وجعفر حسين بخش «باكستاني» ليحصل كل واحد منهما على مبلغ 7500 درهم.

وحصل ثلاثة أشخاص على جائزة الترضية للأشواط الثلاثية، ونال كل واحد منهم مبلغ 666 درهماً.

ولم ينجح أحد في ترشيح 6 خيول فائزة، وأيضاً لم يتمكن أحد من الفوز بجائزة الفئة المبكرة ولا الفئة المتوسطة ولا الأخيرة.

المدرب واتسون: جاهزون للكرنفال ونمتلك أفضل الخيول

أثبت المدرب دوغ واتسون قوته وجدارته، حيث تمكن من تسجيل خماسية رائعة تتضمن الفوز ببطولة «خور دبي للميل» والشوط الرئيسي «انتصار» إلى جانب الأشواط الثاني والسادس والسابع.

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب واتسون سبق له الفوز بلقب بطولة المدربين 6 مرات من قبل.

وقال المدرب واتسون: نمتلك أفضل فريق فني، ونعمل بروح جماعية إلى جانب أبرز وأفضل الملاك الذين منحوا الإسطبل أفضل الخيول.

وأضاف واتسون قائلاً: يمكننا المنافسة في سباقات الكرنفال من أقل مستوى هانديكاب إلى أعلى المراتب والتصنيفات للفئة الأولى، إذ نملك «كيمبير»، «منتزه»، «درافتد»، «ماي كاتش»، «ون مان باند»، و«كوزمو شارلي».

واستطرد أن المسألة تعتمد على الاختيار الصحيح للخيول في السباقات المناسبة.

وأكد واتسون بأن المهرة «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، أظهرت مستوى رائعاً في مشاركتها الأولى، حيث حلت في المركز الثاني بالشوط الرابع «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر. وتوقع واتسون بأن تكون «رزينة» أفضل خيول الإمارات في سباق الأوكس، ولكن تم تصنيفها «79» وسننتظر إشراكها في سباق 1000 جينيز الإماراتي يوم 24 يناير المقبل.

مشيدا بمستوى أدائها في مشاركتها الأولى بالدولة منتظراً منها أداء راقياً في مشاركاتها المقبلة. وأعرب واتسون عن سعادته بالفوزي المميزين اللذين حققهما «ستند» و«ليثام سينت آنيس» إلى جانب العودة القوية للمهر «ون مان باند» بعد غياب حوالي 999 يوما، ليحتل المركز الثاني في اللحظات الحاسمة من الشوط الثالث. دبي - البيان الرياضي