الوثبة تودع 2018 بسباق قرية الإمارات العالمية للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة عند السادسة والنصف صباح اليوم انطلاق آخر سباقات عام 2018 الذي يحمل اسم القرية، لمسافة 120 كلم «دولي نجمتين»، بمشاركة كبيرة من قبل الفرسان والفارسات، بتنظيم إدارة القرية بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، الذي يحظى باهتمام كبير.

وخصصت قرية الإمارات العالمية للقدرة 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى، وأكملت إعدادها وترتيباتها الخاصة بتنظيم السباق وأعلنت عن تقسيم السباق إلى 4 مراحل بمسافات متفاوتة، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم، تليها فترة راحة لمدة 50 دقيقة.

فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة فتم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم ليتم بعدها تحديد أصحاب المراكز الأولى بعد إجراءات الفحص البيطري.

وتتويج الفائزين. من جانبه قال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إن كافة الترتيبات اكتملت لإقامة السباق مع بذل مجهود كبير تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكدا حرصهم على أن يأتي السباق بصورة رائعة.

وأبان النعيمي أن التسعيرة الجديدة للسباقات، جذبت العديد من الملاك للمشاركة، الشيء الذي رفع مستوى التنافس، وساهم في ظهور فرسان جدد، مؤكدا أن منصة التتويج أصبحت تستقبل العديد من الملاك والفرسان الجدد.