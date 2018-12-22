العين ترحب بفرسان كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز

المصدر: العين - البيان الرياضي

انطلقت بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز عصر أمس الأول والتي يستضيفها ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، لونجين الراعي الماسي، مستشفى إن إم سي التخصصي – العين ومستشفى يونيفرسال أجنحة العافية – العين.

شهد فعاليات اليوم الأول محمد راشد الناصري مدير عام النادي رئيس البطولة، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق وجمهورعشاق القفز. وعقب تتويج الفائزين رحب الناصري بالفرسان المشاركين والحضور وعبر عن سعادته بانطلاقة أولى بطولات قفز الحواجز الدولية بالإمارات خلال الموسم في نادي العين للفروسية المؤهلة لكأس العالم للقفز .

والتي تستضيف أندية ومراكز الفروسية بالإمارات أربع منها بنادي العين أيضاً عقب بطولة كأس الاتحاد مباشرة، مضيفاً إن إدارة النادي تجتهد في إحداث التوازن والتناغم المطلوب بين ما هو إداري وفني لتسهيل عمل لجان البطولة وتمكينها من أداء دورها بنجاح، تحقيقاً لتطلعات الفرسان وأهدافهم من المشاركة.

وهو ما يحرص سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان على التوجيه إليه وإبراز جميع الأنشطة الرياضية التي تقام داخل أسوار النادي بمظهر حضاري.

فوز

حقق الفارس الإماراتي الناشئ علي الكربي على صهوة الجواد «كاتش ذا ويند 2» الفوز في الشوط الافتتاحي من الفئة الصغرى على حواجز (120) سم، بمشاركة 62 فارساً وفارسة من 13 دولة ، وذلك في زمن بلغ (58.00) ثانية حطم به زمن الفارس السعودي مشاري الحربي المشارك بالفرس «فيرونا» والبالغ (59.91) ثانية.

وواصل الفارس عبدالله حميد المهيري بالفرس «حسينة بيلا ام اف اس» الضغط على الفارس الحربي وانتزع منه المركز الثاني بعد إكماله الجولة في زمن بلغ (58.76) ثانية.

وخطف الفارس المصري عبدو سعد المركزين الأول والثاني في شوط ختام منافسات اليوم الأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (140) سم، وتفوق الفارس سعد أولاً بالفرس «أرايوكا» في زمن بلغ (28.05) ثانية واحتل به الصدارة المؤقتة قبل أن يعود بصحبة الفرس «بيومنكا» .

ويعيد ترتيب المراكز باستعراض رائع أكمله في (25.73) ثانية وضع به «بيومنكا» أولاً و«أرايوكا» ثانياً.

كما ظفر الفارس الأردني نصوح كيالي بالفرس «أديت» بكأس منافسة الفئة الوسطى من مرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم وحصل على صدارة الشوط بعد اجتيازه المرحلة الثانية في أفضل زمن وبلغ (26.33) ثانية. ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة الدنماركية تينا لوند بالفرس «بايس هيوتيير» بعد (26.58) ثانية.

ونجح الفارس الناشئ السوري عماد غريب بالجواد «كواترو 3» في الفوز بصدارة الشوط التأهيلي الأول لفئة الناشئين من المراحل السنية بدول المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية على حواجز ارتفاعها (130) سم، مسجلاً زمناً بلغ (38.57) ثانية .