«الزاهر» في مواجهة «زياد» بسباق «مجاني ستيكس» في ميدان اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يشهد مضمار «ميدان» في السادسة والنصف من مساء اليوم، انطلاقة السباق الخامس بالموسم، ويتضمن 7 أشواط مثيرة، أبرزها الأول الافتتاحي «مجاني ستيكس» لمسافة 1900 متر «ليستد» للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 16 خيلاً قوياً، والشوط الثالث «خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر«ليستد»، ثم الشوط الخامس الرئيس «انتصار» لمسافة 200 متر «ليستد».

ويشهد الشوط الافتتاحي، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «آربي تورش» وأمواج» و«إبهار» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«الزاهر» و«سوترينس الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«زياد» و«عجاج» و«أصلان» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويتوقع أن يشهد الشوط صراعاً شرساً، والمفاجأة متوقعة.

الشوط الثاني

خصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، على المضمار الرملي «عزيزي ستار»، والذي تبلغ قيمة جائزته 165 ألف درهم.

ويتنافس في الشوط 14 خيلاً، يتصدرهم «الأصيل ليجاسيس»، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «الدايا» لعبد المحسن العبد الكريم، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «شينجينغ» لنقابة فونكس للسيدات، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

«دوبيا» المملوك لـ «آر إم»، بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش، «إميريتس ستيشن» لخليفة بن أحمد عبد الله الشيخ، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار.

«كيتنز بيل» لنقابة بورسلي للسباقاتشوط الميل يعتبر الشوط الثالث «خور دبي للميل»، على المضمار الرملي، والذي تبلغ جائزته 265 ألف درهم، من أقوى أشواط السباق، ويتنافس خلاله 7 خيول قوية، يتصدرهم «ستند» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وأبرز المرشحين للقب «ون مان باند» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت، و«روديني» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

الشوط الرابع

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر سنتين، صراعاً شرساً بين 13 خيلاً، مستواهم متقارب، يتصدرهم «الحياة» لإسماعيل محمد، بقيادة فايريس فيرون.

وأبرز المنافسين على اللقب «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاس باشالارد، «فوجي فلايت» للشيخ جمعة بن دلموك، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

شوط «انتصار» الرئيس

يعد الشوط الخامس «انتصار»، برعاية عزيزي، الرئيس في السباق، ومسافته 2000 متر، وقيمة جائزته 265 ألف درهم. ويتنافس في الشوط 9 خيول قوية، يتصدرها «سكند صمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي.

وأبرز المرشحين للقب «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، في مواجهة المرشح «كوزمو شارلي» لرمضان قادروف، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

ويسعى لانتزاع اللقب كل من:

«سالتارين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة ريتشارد مولن، «منتصرات» لأحمد خليفة المهيري، بقيادة زفير زياني، «سيفاكس» لسلطان علي، بقيادة رويستون فرنش .

ترشيحات البيان

الشوط الثاني: شينجينغ

الشوط الثالث: ون مان باند

الشوط الرابع : فوجي فلايت

الشوط الخامس: كوزمو شارلي

الشوط السادس: فاروق

الشوق السابع: كاشاو

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: اميريتس ستيشن

الشوط الثالث: روديني

الشوط الرابع: الحياة

الشوط الخامس: سالتارين دبي

الشوط السادس: ليتام سانت أنيس

الشوط السابع: تأمل

186000

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان مبلغ 186 ألفاً و150 درهماً، قيمة جوائز مالية لترشيحات الجمهور، وتفاصيلها كالتالي: الفائز بمسابقة الترشيحات، ومن يرشح 6 خيول فائزة في 6 أشواط، ينال 39 ألفاً و150 درهماً.

. وينال من يكسب مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة، مبلغ 25 ألف درهم، وينال من يفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الوسطى، مبلغ 25 ألف درهم.

ويحصل من يكسب مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة، مبلغ 25 ألف درهم، وينال من يفوز بمسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 40 ألف درهم.

وينال من يكسب جائزة الترضية للأشواط الثلاثية، مبلغ 2000 درهم. ويحصل الفائز بمسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس

وينال الفائز بمسابقة السوبر هاي فايف ، مبلغ 5 آلاف درهم.