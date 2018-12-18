«براس رينج» يهدي حمدان بن محمد لقب الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توّج «براس رينج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بلقب سباق الظفرة للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس والأخير، من الحفل الخامس لسباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية، التي أقيمت أول من أمس.

وشهد هذا الشوط مشاركة 10 خيول تنافست على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، وقطع براس رينج الفائز مسافة السباق 2400 م في زمن قدره 2:32:96 دقيقة بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف إسماعيل محمد، ولم تخالف المهرة «آر بي موني تو بيرن» العائدة للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة التوقعات عندما أحرزت لقب بطولة أبوظبي في الشوط الرابع الأبرز خلال الحفل لمسافة 1600م بجوائز مالية 180 ألف درهم، ونالت المهرة الفائزة اللقب في زمن قدره 1:46:99 دقيقة، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف إيريك ليمارتنيل.

هاتريك للنابودة

وحققت خيول خالد خليفة النابودة 3 انتصارات «هاتريك الحفل» بنيل ألقاب الأشواط: الأول والثاني والخامس، لتعوض مالك الخيول الشهير غيابه عن منصة التتويج في الحفل السابق، وبدأت انتصارات خيول النابودة عندما انتزعت «إيه إف مثيرة» لقب سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات في الشوط الأول لمسافة 1400 م بجوائز مالية 110 آلاف درهم تنافست عليها 16 خيلاً، وجاء الفوز بقيادة الفارس تاج أوشي في زمن قدره 1:36:50 دقيقة.

وفي الشوط الثاني نال «إيه إف صعب» لقب سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهور، لمسافة 1400م بقيمة جوائز 110 آلاف درهم، ومشاركة 10 خيول، مسجلاً زمناً قدره 1:32:50 دقيقة، بقيادة الفارس أنتوني فرسو، وعاد الفارس تاج أوشي من جديد ليمتطي صهوة «إيه إف كافو» في الشوط الخامس.

ويهدي النابودة لقب بطولته المحببة «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 2200 م وجوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول، وحقق كافو المركز الأول في زمن قدره 2:32:61 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثالث من سباق الفلاح لمسافة 1600 م بمشاركة 16 خيلاً والبالغة جوائزه 80 ألف درهم، إلى «مجد الغربية» لسيف على سالمين المزروعي بقيادة سيف البلوشي وإشراف رضا بن عطية، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:46:68دقيقة.

حفل مميز

وقال عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، إن الحفل كان مميزاً بأداء قوي في كل الأشواط وبظهور العديد من الملاك والخيول الجديدة، كاشفاً أن هنالك اتجاهاً لزيادة عدد السباقات في مضمار أبوظبي تلبية لطلب الملاك الذين أشادوا بالتنظيم والجوائز والمضمار، ذاكراً أنهم سيدرسون زيادة السباقات لاحقاً بهدف تقديم المزيد من الدعم للخيول العربية والملاك وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة سباقات إضافية في الموسم، واعداً بمضاعفة العمل وتقديم الأفضل دائماً في المضمار.

دليل قاطع

وبدورها قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، إن إشادة الملاك والمدربين بإقامة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة على مضماري ناديي أبوظبي والعين للفروسية، دليل قاطع على رؤية وفكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي أمر بتنظيم تلك السباقات لتشجيع الملاك والمربين على الاهتمام بالخيل وإتاحة الفرص المتكافئة لهم للمشاركة في المنافسات المختلفة، وكان نتاج ذلك زيادة عدد الخيول المشاركة التي تميزت بمستويات جيدة تؤهلها في المستقبل للمشاركة في السباقات الأعلى تصنيفاً.

وقالت صوايا إنه من إيجابيات سباقات كأس الوثبة ستاليونز وجود منافسات قوية بين الملاك والمربين، الشيء الذي انعكس إيجاباً على قوة السباقات وتميزها بالإثارة.