مربط دبي يتألق في ختام «الفجيرة لجمال الخيول»

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبحضور الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الثقافي الرياضي، اختتمت أمس فعاليات النسخة الرابعة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، والتي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية في قلعة الفجيرة على مدى 3 أيام بمشاركة 250 خيلاً.

نجاح وحضور

وحققت البطولة نجاحاً كبيراً من جميع النواحي الفنية والتنظيمية، واجتذبت نخبة من أفضل السلالات، وشهدت منافسات الختام تنافساً مثيراً وعروضاً شيقة قدمتها الخيول المشاركة، وحقق مربط دبي ثنائية ذهبية، وذهبت بقية الألقاب إلى مرابط الأريام، الفلاح، الميدان، والحارثي، وحضر الحفل الختامي للبطولة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، وعلي مصبح الكعبي مدير البطولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الملّاك وجمهور غفير من عشاق الفروسية.

تقارب المستوى

وجاءت منافسات البطولات قوية للتقارب الكبير في المستويات، وتوشحت المهرة «الأريام كنوز» لمربط الأريام بذهبية بطولة المهرات، وحلت في المركز الثاني، ونالت اللقب الفضي «ع ج نشيدة» لمربط المسرة، فيما نالت اللقب البرونزي «اس كيو أنيسة» لعدنان عبدالله محمد الشحي.

ذهب الأفراس

وحصلت على ذهب الأفراس «أميرة الجنادرية الثانية» لمربط السلام، ونالت اللقب الفضي «نهاوند الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، فيما حصلت على البرونز «اس جي روضة» لمحمد هيثم بن فريش الكندي.

وانتزعت «دي ريدا» لمربط دبي، ذهبية المهرات بعمر سنة، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي إلى «فام دوناتيلا» لمربط جوسي جوردان.

ومنح «دي نايل» مربط دبي ثاني البطولات الذهبية بعد حصوله على لقب الأمهار عمر سنة، فيما احتلت أمهار مربط الأريام المركزين الثاني والثالث حيث نالت الفضة والبرونز. وتوج «الاهاري آي ار» لمربط الميدان، باللقب الذهبي للأمهار. واقتنص «دي مرج» لحامد محسن الحارثي، اللقب الذهبي للفحول.

دعم القيادة

أكد عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، أن الجمعية بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إخراج البطولة بهذه الصورة الرائعة التي تليق بمستوى تنظيم الفعاليات بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وضع دولتنا في قمة الفروسية العالمية. وأضاف، إن بطولة الفجيرة تكتسب أهمية كبرى كونها تؤهل المشاركين للبطولات الدولية خاصة بطولة أبوظبي التي ستقام في شهر فبراير المقبل وبطولة دبي في مارس.

سعادة

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بحصيلة المربط من النتائج التي أسفرت عنها بطولة الفجيرة، وذلك بتحقيقه جائزة الشيخ زايد للخيول العربية، وأعلى معدل في البطولة، بالإضافة إلى ذهبيتين. وقال: «أسعدنا الحصول على ذهبيتين مع أعلى معدل في البطولة، مما يعني انطلاقة بطل عالمي جديد واعد. كما أشعرنا نيل جائزة الشيخ زايد بالاعتزاز والفخر.