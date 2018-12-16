تألق «الجنادرية والأريام» في بطولة الفجيرة لجمال الخيول

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

حفلت فعاليات اليوم الثاني لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالإثارة والتنافس القوي بين خيول الجمال.

وحضر البطولة أمس، الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والعميد محمد راشد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، وعصام عبد الله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا، وعدد كبير من ملاك المرابط والمهتمين بعروض جمال الخيول العربية..

واستهلت الفرس «أميرة الجنادرية الثانية» لمربط السلام، فعاليات اليوم الثاني، بتصدرها للشوط الرابع القسم «ب»، المخصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، تاركة المركز الثاني للفرس «إس جي روضة» لمحمد هيثم فريش الكندي، وحصلت على 91.33 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى «فريدة»، لسمو الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، ونالت 91.17 نقطة..

وشهد الشوط الخامس، المخصص للأمهار عمر سنة، تنافساً قوياً، واستطاع «الأريام سياف» لإسطبلات الأريام، انتزاع المركز الأول في القسم «أ»، وحصل على 92.17 نقطة. واعتلى «دي نايل» لمربط دبي، صدارة القسم «ب»، محرزاً 93.33 نقطة.

ومنح المهر «الأريام رسمي» مربط الأريام، اللقب الثاني، بعد تصدره القسم «ج»، وحقق 92.50 نقطة. وأحرز «الاهاري آي آر» لمربط الميدان، المركز الأول في الشوط السادس، المخصص للأمهار عمر سنتين، محققاً 91.33 نقطة.

واختتم «أوس الهواجر» لمحمد الجوعان الشامسي، فعاليات اليوم الثاني، متربعاً على عرش الشوط السابع المخصص للأمهار عمر 3 سنوات، وحصل على 92.33 نقطة.