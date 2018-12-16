نجاح كبير لكأس حمدان بن راشد بمضمار الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

نجح المهر «بوا دو بولون» لمالكه أحمد غليطة المهيري، وبقيادة الفارس سعيد المزروعي، من الظفر بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأظهرت مهور وخيول سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وخالد خليفة النابودة، تفوقاً ملحوظاً في السباق ، الذي أقيم أمس على مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية « لونجين ».

وشهد السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون الرئيس الإقليمي لشركة لونجين.

«بوا دو بولون» بطل الرئيس

أهدى المهر «بوا دو بولون» لمالكه أحمد غليطة المهيري، وبقيادة الفارس سعيد المزروعي، كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بفوزه بالمركز الأول في الشوط الرئيس للسباق، المخصص للخيول المهجنة، بعد أن قطع مسافة 1700 م، بزمن 1,48,79 دقيقة، وحل ثانياً «إنفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وتوج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وباتريك عون.

«جاب جازمة» بطلة الافتتاح

حققت المهرة «جاب جازمة» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبقيادة الفارس رويستون فرنش، المركز الأول، وفازت بلقب الشوط الأول المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج الدولة، بعد أن قطع مسافة 1200 م، بزمن 1,20,76 دقيقة، وبفارق رأس عن المهرة «إيه إف تغازل» لمالكها خالد خليفة النابودة، وتوج الفائزين سلطان اليحيائي.

«إيه إف مزمار» يظفر بالثاني

نجح المهر «إيه إف مزمار» لمالكه خالد خليفة النابودة، وبقيادة الفارس تاغ أوشي، في الحصول على المركز الأول بالشوط الثاني: المخصص للمهور والفحول، بعد أن قطع مسافة 1200 م، بزمن 1,21,02 دقيقة، وحل ثانياً المهر «جاب ملاوح» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بفارق رأس، وتوج الفائزين سلطان اليحيائي.

«إيه إف مثايل» يحلق بالثالث

انتزعت المهرة «إي إف مثايل» لخالد خليفة النابودة، لقب الشوط الثالث ، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بعد أن قطعت مسافة 1200 م، بزمن 1,21,63 دقيقة، وحلت ثانية المهرة «مهيمن» من فريق بايرلي، بفارق رأس، وتوج الفائزين سلطان اليحيائي وباتريك عون.

«جاب الثريا» تحصد لقب الرابع

حصدت المهرة «جاب الثريا» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، لقب الشوط الرابع ، المخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الدولة بعمر أربع سنوات فأكبر، بعد أن قطع مسافة 1000 م، بزمن 1,06,82 دقيقة، وحل ثانياً الفحل «قانون» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وتوج الفائزين باتريك عون.

«سيكريت سنتيل» مسك الختام

وأحرز الجواد «سيكريت سنتينل» من مزرعة فورتا، وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو، بطولة الشوط السادس الختامي ، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بعد أن قطع مسافة 2000 م، بزمن 2,23,27 دقيقة، وحلت ثانيه الفرس «إيه إف طراحة» لخالد خليفة النابودة. وتوج الفائزين سلطان اليحيائي وباتريك عون.

عبد الله القاسمي: سعداء بتنظيم السباق

أعرب الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته باحتضان النادي للسباق الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الراعي والداعم لرياضة الفروسية محلياً وخارجياً.

كما ثمن النجاح الكبير الذي شهده السباق والذي يمثل الثالث ضمن سباقاتنا الموسمية في المضمار الرملي، كما أشاد بالمشاركة الكبيرة في السباق تمثلت في معظم أندية ومرابط وإسطبلات الفروسية بالدولة. وأشاد القاسمي بالمستوى التنافسي الذي ظهر في السباق.