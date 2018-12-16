تحدي بطولة أبوظبي يشعل سباق مضمار العاصمة اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يحتضن مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة عصر اليوم، خامس سباقات الموسم الذي يتكون من 6 أشواط للخيول العربية، باستثناء الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك في السباق 79 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 650 ألف درهم، وأبرز الأشواط سيكون على لقب سباق بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة.

ويشهد الشوط الأول، تحدي سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 110 آلاف درهم، وتبرز فيه خيول خالد النابودة بقيادة «طاحونة» و «مشرفة»، وفي الشوط الثاني يقام سباق كلاسيكو الأمهار للخيول عمر 3 سنوات إنتاج الإمارات لمسافة 1400 متر بجوائز مالية 110 آلاف درهم، ومشاركة 12 خيلاً أبرزها «العاصي» و«الوجل».

أما الشوط الثالث الذي تبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم على لقب سباق الفلاح لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلا، فيشهد مشاركة نخبة من الخيول تبحث عن فوزها الأول مثل «إيه إف العارفة» و «جمر كي بي».

فيما يقام السباق الأبرز على لقب بطولة أبوظبي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بمشاركة نخبة من الخيول تتنافس على 180 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة «آر بي لم ترى»، و «آر بي موني توبيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان.

جولة جديدة

وتقام جولة جديدة من تحدي كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس بمشاركة 9 خيول فقط تتنافس على 70 ألف درهم أبرزها «أم أتش تواق» و «إيه إف كافو».

ويختتم الحفل في الشوط السادس على لقب الظفرة بمشاركة 10 خيول لمسافة 2400 متر بجوائز مالية قيمتها 100 ألف درهم، ومن أبرز الخيول «إنتر كونيكشن» و «ريوتيجري».