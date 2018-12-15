ميرزا الصايغ: مضمار جبل علي يتميز بـ«يوم الجامعات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تحقق في سباق «بر دبي» برعاية مؤسسات شادويل و4 من الجامعات.

وقال الصايغ إن تواجد هذا العدد من الجامعات جزء من نهج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، في ربط مؤسسات التعليم بالفروسية.

مشيراً إلى أن مضمار جبل علي يتميز عن غيره بهذا الارتباط الوثيق بمؤسسات التعليم، كما أشاد بحرص ممثلي البعثات الدبلوماسية على الحضور للاستمتاع بالسباق.

وهنأ ميرزا الصايغ، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الفوز الذي حققه «دراكو» وقال إن الخيل قدم مستوى رائعاً على طول مسافة السباق في الشوط الرابع «الرئيس» مشيراً إلى أنه فوز مستحق وعن جدارة، أثبت به أن خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لديها الكثير لتحقيق أفضل النتائج هذا الموسم.

مستوى مذهل

ومن ناحية أخرى هنأ المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير مضمار جبل علي، كل محبي اسطبلات جبل علي بهذا الفوز الغالي الذي حققه دراكو وقال الحلواني إن الخيل قدم مستوى مذهلاً ونجح في الإمساك بالمقدمة من مسافة بعيدة، وقال إن «دراكو» كان عند حسن ظن الجمهور الكبير الذي رشحه حيث نال الترشيحات الأعلى في السباق بـ4302 استمارة.

فرحة كبيرة

كما عبر المهندس محمد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، عن فرحته الكبيرة بالفوز الذي حققه «دراكو» في الشوط الرئيس.

وأوضح أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم كان لها الأثر البالغ في هذا الفوز الغالي حيث وجه سموه بإشراك الخيل في مسافة «الميل» وهي المسافة التي فاز فيها بجدارة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه. وقال الشحي إن الوجهة المقبلة لـ«دراكو» ستكون بعد إستشارة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لتحديد المسافة المناسبة للخيل، ولم يستبعد الدفع به في كرنفال كأس دبي العالمي.