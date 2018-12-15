كأس حمدان بن راشد على مضمار الشارقة اليوم

يشهد مضمار الشارقة الرملي اليوم السباق الثالث بموسم سباقات المضمار بنادي الشارقة، وستكون الثانية والنصف بعد الظهر موعداً لانطلاق سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويقام هذا السباق الذي ينظمه النادي برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2018/‏‏‏2019، وبمشاركة كبيرة وقوية من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 88 خيلا، وبمجموع 300 ألف درهم جوائز ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

ينطلق الشوط الأول في الثانية ظهر اليوم وخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج الدولة، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً.

وخصص الشوط الثاني للمهور والفحول العربية الأصيلة من إنتاج الدولة ، لمسافة 1200م،، وبمشاركة 16 جواداً

أما الشوط الثالث: (شوط مجموعة لونجين ريكورد)مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1200م،، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 9 جياد.

وخصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الدولة لمسافة 1000م،، وعدد الخيول المشاركة 15 جواداً.‬

وفي الخامسة ينطلق الشوط الخامس: (شوط كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم) مقدم من (مجموعة لونجين كونكويس V.H.P) وهومخصص للخيول المهجنة، لمسافة 1700 م، وجوائزه 100 ألف درهم، وبمشاركة 16جواداً.

ويختتم السباق بالشوط السادس: (شوط مجموعة لونجين ماستر) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 2000 م، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً. الشارقة ـ البيان الرياضي