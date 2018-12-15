«دراكو» لأحمد بن راشد بطلاً للشوط الرئيس

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم فوزاً غالياً في رابع فعاليات مضمار جبل علي أمس «سباق بر دبي» بفوزه بلقب الشوط الرئيس «الرابع»، وظفر «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بلقب الشوط الثالث.

«المهلهل» بطل «الافتتاح»

ظفر «المهلهل آلثاني» لمالكه الوارث إبراهيم الحضرمي بلقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر برعاية «جامعة أبوظبي» بقيادة الفارس اشتيبان مازور، وإشراف المدرب يونس الكلباني، محققاً زمناً قدره 1:46:56 دقيقة بفارق رقبة عن «فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .

وعقب ختام الشوط، قام سالم الظاهري ممثلاً عن جامعة أبوظبي بتتويج الفائز حيث تسلم إبراهيم الحضرمي الجائزة نيابة عن المالك .

«كيب أوف ايغلز» يتصدر «الثاني»

حقق «كيب أوف ايغلز» لمالكه صالح عمر بن حيدر لقب الشوط الثاني الذي أقيم برعاية الجامعة البريطانية في دبي لمسافة 1950 متراً، بقيادة الفارس وليام لي، وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1:57:59 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «جافروش» لفريق البيت متوحد.

وقام البروفسير عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي ووفد الجامعة بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، سلطان بطي كما تم تكريم المدرب هلال العلوي والفارس لي.

«ستيل لايف» في مقدمة «الثالث»

حقق «ستيل لايف» فوزاً غالياً لمالكه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وتوج بطلاً للشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية جامعة زايد، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1:37:16 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «أنيشال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .

وقام صادق الملا ممثلاً عن جامعة زايد بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، معمر الشرفاء مع المدرب علي الرايحي والفارس جارا.

«دراكو» بطل الرئيس

ظفر «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرئيس «الرابع» لمسافة 1600 متر برعاية شادويل، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب نيكولاس بشالارد، مسجلاً زمناً قدره 1:36:68 دقيقة، بفارق 4 أطوال وربع الطول، عن الوصيف «سعادة» لسلمان علي الصابري.

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائز بحضور اندرو جاكسون قنصل عام بريطانيا في دبي ، وتسلم الجائزة نيابة عن المالك المهندس محمد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي.

«ماندولين لولابي» بطل «الخامس»

نال «ماندولين لولابي» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «شادويل فارم»، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سانديب جاداف مسجلاً زمناً قدره 1:38:87 دقيقة. قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، منصور السلمان .

«روكيت باور» يتصدر «السادس»

انتزع «روكيت باور» لمالكه محمد خليفة البسطي لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون»، وذلك بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:22:92 دقيقة .

وقام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بتتويج الفائزين بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير مضمار جبل علي.

«بيشكومبر باي» بطل الختام

واختتم «بيشكومبر باي» لمالكه إيه سي إلينجتون، أمسية السباق، بتحقيقه لقب الشوط السابع برعاية «الجامعة الأميركية في الشارقة» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:11:41 دقيقة .

التنظيم الناجح

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمستوى التنظيم والنجاحات التي يحققها مضمار جبل علي. وقال الريسي إن هذا النجاح يعود للرعاية الكريمة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار.

و أشاد الريسي، بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، للفروسية بشكل عام، والمضمار العائلي بشكل خاص، من خلال المشاركة الفاعلة لاسطبلات ومزارع «شادويل»، بالإضافة إلى مشاركة خيول سموه في سباقات المضمار الأصفر.

إشادة

أوضح معمر الشرفاء مدير سباقات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي وسباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن البطل «ستيل لايف» هو أحد الخيول التي تم شراؤها من مزاد جودلفين هذا العام.

مشيراً إلى أن فوزه أمس في الشوط الثالث، يؤكد أنه من الخيول الجيدة حيث حقق الفوز في ثاني مشاركاته في مضمار جبل علي وسبق له الفوز قبل ذلك في مضمار الشارقة وتعرض لإصابة خفيفة في بداية الموسم ونجح المدرب علي الرايحي في الإشراف على علاجه بشكل جيد.

وقال الشرفاء، ان هناك مشروع لخيول أخرى قادمة من أمريكا للدفع بها العام المقبل في كرنفال دبي، وأكد الشرفاء ان التنافس قوي في مضامير الامارات وتتطلب أفضل الخيول .