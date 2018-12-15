«جاب يجود» لسعيد بن مكتوم يتوّج بلقب عود التوبة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

توّج المهر «جاب يجود»، لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف عرفان إلهي، بلقب «عود التوبة»، بالشوط الخامس، المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 1400 متر، على جائزة مالية قدرها 70 ألف درهم، مسجلا زمنا قدره (1:36.40) دقيقة، بفارق أربعة أطوال عن صاحبة المركز الثاني المهرة «جولد كريست».

لإسطبلات العجبان، في حين حلت بالمركز الثالث الفرس «جوري» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف شهد في الخامسة من مساء الخميس السباق الرابع للموسم بمشاركة 91 خيلا تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية، 505 آلاف درهم.

وتألف من 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة وواحد للخيول المهجنة الأصيلة وهو الشوط الثاني في الأمسية، وحضر السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، وشهده 6 آلاف متفرج من عشاق الخيول.

«إنذار» بطلاً لسباق المويجعي

فاز الجواد «إنذار»، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بقيادة برناردو بينيرو وإشراف خليفة النيادي، وبلقب «المويجعي» بالشوط السادس والرئيس بالأمسية المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ».

بمشاركة 7 خيول تسابقت لمسافة 2000 متر، مسجلاً زمنا قدره (2:20.39 دقيقة)، بفارق طول عن الوصيف الجواد «مكرم»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في حين جاء بالمركز الثالث الجواد «إلياه»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

«آر. بي فايرد أب».. كأس الوثبة

انتزع «آر. بي فايرد أب»، لأبوظبي ريسنغ، بقيادة وليام لي وإشراف هلال العلوي، كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 11 خيلا تسابقت لمسافة 1800 متر، مسجلا زمنا قدره (2:08.77 دقيقة) بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني «أي اس ميدان» لمحمد الأعسر.

«ميرز» يخطف لقب الخزنة

خطف الجواد «ميرز»، لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي، لقب سباق الخزنة بالشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 2000 متر، مسجلا زمنا قدره 2:07.18 دقيقة بفارق 9.5 أطوال، عن ملاحقه بالمركز الثاني «برس روم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

«صادق الوعد» بطل الثالث

توج «صادق الوعد»، لمحمد حسن صالح، بقيادة رويستون فرنش وإشراف حسن صالح الحمادي، بلقب «سيح بن عمار»، بالشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1800 متر، مسجلا زمنا قدره 2:07.46 دقيقة بفارق 4.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني المهر «كينج دو غزال» للوصل للسباقات.

«معالي الريف» يتألق

تألق المهر «معالي الريف» لإسطبلات العجبان، بقيادة كونور بيسلي وإشراف عبدالله الحمادي، وفاز بلقب «رماح» بالشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، توليد الإمارات، لمسافة 1600 متر، مسجلا زمنا قدره (1:53.90 دقيقة) بفارق 2.25 طول عن صاحب المركز الثاني المهر «سلال الريف» لإسطبلات العجبان.

«إلسا دي بيبال» أولاً

نجحت الفرس «إلسا دي بيبال»، لإمحمد محمد نجم، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، في تحقيق الفوز بالمركز الأول في الشوط السابع والختامي على لقب «شعبية الروضة»، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 1000 متر، مسجلا زمنا قدره (1:07.04 دقيقة) بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني المهر «أصيل»، لياس لإدارة سباقات الخيل.

مفاجآت

قلبت المفاجآت التوقعات في نتائج ترشيحات الجمهور بالسباق الرابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، حيث لم ينجح أحد في ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة، فيما نجح 6 أشخاص في ترشيح 4 خيول فائزة وحصل كل منهم على 1500 درهم، كما نجح 72 فرداً في ترشيح 3 خيول فائزة وتم اختيار 66 شخصاً منهم ونال كل واحد 500 درهم.