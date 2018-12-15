تعديل مواعيد مباريات بطولة البولو المفتوحة لدعم العين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حددت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت بالتنسيق مع جمعية الإمارات للبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ47، والمقامة تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات»، حددت الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت موعداً لبدء مباريات البطولة بهدف إتاحة الفرصة لعشاق البولو لمؤازرة فريق العين، ممثل رياضة الإمارات في مونديال أندية العالم في مباراته المهمة، التي تقام مساء اليوم، أمام شقيقه فريق الترجي التونسي، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وستكون المباراة الأولى الافتتاحية بالملعب رقم واحد ضمن مباريات الجولة الثانية في البطولة بين فريقي الحبتور أحد فرق الصدارة وفريق غنتوت للبولو الذي يسعى لتعويض خسارته في الافتتاح أمام فريق الإمارات للبولو.

تبدأ المباراة الثانية في الرابعة عصراً بملعب الشيخ زايد الرئيس بين فريقي أبوظبي حامل اللقب والمتصدر بفارق الأهداف وفريق الإمارات أحد فرق الصدارة بفوزه في مباراته الأولى على فريق ديزرت بالم للبولو، وستحدد نتيجة تلك المباراة شكل الصدارة والتأهل للدور قبل النهائي.