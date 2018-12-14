محمد العضب: أنظمة الاستشعار حسمت النتيجة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، نجاح كأس جميرا للقدرة الذي يعتبر أول سباق يحمل تصنيف نجمتين دولي في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وقال العضب: «إن الإثارة عنوان السباق الذي شهد وجود أنظمة متطورة تم استخدامها في حسم النتيجة بعد العودة إلى أجهزة الاستشعار المتواجدة في كل خيل. وأكد محمد العضب، أهمية السباق كون الفرسان أو الخيول الذين يجتازون التحدي سيكونون قادرين على المشاركة في مهرجان صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة.

واختتم العضب بقوله، إن الجميع سيكون على موعد مع المحطة الأبرز للقدرة والمهرجان الغالي على قلوب الجميع الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.