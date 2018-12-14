«شادويل والجامعات» في سباق «بر دبي» اليوم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل على، تتواصل اليوم سباقات موسم المضمار العائلي بإقامة رابع الفعاليات «سباق بر دبي»، الذي تجتمع فيه مؤسسات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «إسطبلات شادويل، ديرنزتاون، شادويل فارم» مع 4 جامعات في الدولة «جامعة زايد، جامعة أبوظبي، الجامعة البريطانية في دبي، الجامعة الأميركية في الشارقة» موزعة على الأشواط السبعة، التي تنطلق في الثانية إلا ربع الساعة من ظهر اليوم.

وتدشن الأشواط بالجولة الثانية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، فيما ينطلق الشوط الرئيس «الرابع» في الثالثة والربع برعاية «إسطبلات شادويل» بمجموع جوائز 125 ألف درهم لمسافة الميل «1600 متر» ومشاركة 10 خيول يتقدمها «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وهو الفائز في مضمار جبل علي نفسه الشهر الماضي.

ويشرف عليه المدرب الفرنسي نيكولاس بشالارد ويقوده الفارس كريستوفر هايس وبقية الخيول التسعة هي «جلنجليد» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد ويقوده فابريس فيرون و«آروواي» لمنصور السلمان وفايز التركمان بإشراف المدرب سانديب جاداف ويقوده رويستون فرنش و«هيبستر بوي» لمالكه ومدربه أحمد راشد الشامسي.

ويقوده الفارس برناردو بينيرو و«آيلاند ساوند» لصالح عمر بن حيدر بإشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس أنطونيو فريزو و«جابر» لعلي حداد، الذي خرج من فئة المبتدئة بعد فوزه في مضمار جبل علي ويشرف عليه ساتيش سيمار ويقوده ريتشارد مولن .

شوط الخيول العربية

ويُفتتح السباق بشوط الخيول العربية الأصيلة لمسافة الميل «1600 متر» برعاية جامعة أبوظبي بمجموع جوائز 50 ألف درهم ويشهد مشاركة 12 خيلاً من بينها «آر بي جرينيد» و«جاهز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويشرف عليهما المدرب ايريك ليمارتنيل ويقود الأول باتريك كوسجراف.

فيما يقود الثاني فابريس فيرون و«فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف دوغ واتسون وقيادة دين اونيل ويدفع خالد النابودة باثنين من خيوله «إيه اف البيرق» ويشرف عليه ارنست اورتيل بقيادة تاغ اوشي و«إيه اف مغوار» الفائز في جبل علي الشهر الماضي بإشراف علي الرايحي، ويقوده فرناندو جارا.

الشوط الثاني

ينطلق الشوط الثاني في الثانية والربع بعد الظهر برعاية الجامعة البريطانية في دبي ومسافته 1950 متراً بمشاركة 8 خيول يتقدمها «باي باودر كورت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .

ويشرف عليه ساتيش سيمار ويقوده ريتشارد مولن و«هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وإشراف دوغ واتسون وقيادة باتريك دوبس و«سيلورز واي» للشيخ سلطان جمال صقر القاسمي بإشراف المدرب أحمد الشحي ويقوده رويستون فرنش ويشارك أيضاً «هالو» لمحمد خليفة البسطي بإشراف علي الرايحي وقيادة فرناندو جارا وسبق له الفوز في سباقين في بداية الموسم بجبل علي على المسافة نفسها.الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث مشاركة أكبر عدد من الخيول «14 خيلاً» لمسافة الميل «1600 متر» برعاية «جامعة زايد». ومن بين الخيول المشاركة في هذا الشوط «ثاقب» و«مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يشرف عليهما المدرب اروين شاربي ويقود الأول أنطونيو فريزو.

فيما يقود الثاني دين اونيل، و«فيلوسوفر» و«روكلي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويشرف عليهما المدرب سانديب جاداف، ويقود الأول رويستون فرنش فيما يقود الثاني زافير زياني، كما يشارك «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ويشرف عليه علي الرايحي ويقوده فرناندو جارا.

الشوط السادس

تجتمع 12 خيلاً متقاربة المستوى في الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «ديرنزتاون» ومن بين الخيول المشاركة في هذا الشوط «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب اروين شاربي ويقوده الفارس دين اونيل.

و«فاينال ريكونينج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس بشالارد ويقوده كريستوفر هايس ويدفع محمد خليفة البسطي بثلاثة من خيوله هي «ليثام سينت» بإشراف دوغ واتسون وقيادة باتريك دوبس و«إجبار» و«روكيت باور» الفائز في السباق الماضي على المسافة نفسها في جبل علي بإشراف أحمد بن حرمش.

شوطان للمبتدئة

ويقام شوطان للخيول المبتدئة هما الشوط الخامس برعاية «شادويل فارم» لمسافة الميل «1600 متر» بمشاركة 9 خيول يتقدمها «توبريف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب نيكولاس بشالارد ويقوده كريستوفر هايس وثنائي محمد خليفة البسطي «إيست آسيا» باشراف دوغ واتسون وقيادة باتريك دوبس و«سوي بريتانيكو» بإشراف علي الرايحي وقيادة فرناندو جارا.

ويختتم السباق بالشوط السابع للمبتدئة أيضاً برعاية الجامعة الأميركية في الشارقة لمسافة 1200 متر بمشاركة 9 خيول من بينها «لايت بريجيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف نيكولاس بشالارد وقيادة كريستوفر هايس.

ترشيحات البيان

الشوط الأول «إيه اف البيرق»

الشوط الثاني «كيب أوف ايغلز»

الشوط الثالث «سكاي جوكي»

الشوط الرابع «دراكو»

الشوط الخامس «إسطوري»

الشوط السادس «آبف نورمال»

الشوط السابع «بيتشكومبر باي»

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول «إيه اف مغوار»

الشوط الثاني «هالو»

الشوط الثالث «مجيب»

الشوط الرابع «آروواي»

الشوط الخامس «توبريف»

الشوط السادس «روكيت باور»

الشوط السابع «لايت بريجيد»

ترشيحات المُلاك

الشوط الأول «صافن الريف»

الشوط الثاني «هوكر»

الشوط الثالث «أنيشال»

الشوط الرابع «سعادة»

الشوط الخامس «إيست آسيا»

الشوط السادس «ليثام سينت آنيس»

الشوط السابع «جوكي جوي»