الفارس عبد الله المري بطلاً لكأس جميرا للقدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

توّج الفارس عبد الله غانم المري، بطلاً لسباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كم، المصنف «نجمتين دولي»، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، يوم أمس، بمشاركة 399 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وانتزع الفارس عبد الله المري، اللقب على صهوة الجواد «راحل» لإسطبلات إف 3، وبزمن قدره 4.22.45 ساعات، وذلك بعد صراع ثنائي مثير على الصدارة، مع الوصيف سهيل الغيلاني، الذي حقق المركز الثاني على صهوة الفرس «بلاكيريدج انديغو» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.22.45 ساعات، وبفارق أجزاء من الثانية عن البطل.

وأضاف الفارس شاهين المزروعي الثنائية لإسطبلات إف 3، بعد أن جاء في المركز الثالث على صهوة الجواد «بيتش كومبر سبايدرمان»، مسجلاً زمناً قدره 4.23.40 ساعات، وحل في المركز الرابع، الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «بيرزان» لإسطبلات إم آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.24.30 ساعات.

وجاء في المركز الخامس، الفارس خاد الهرمودي على صهوة الجواد «فيكتور» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.26.16 ساعات، تلاه في المركز السادس، الفارس أحمد السبوسي على صهوة «سيام دى بارذس» لإسطبلات إم.آر. إم، مسجلاً زمناً قدره 4.26.23 ساعات.

وجاء في المركز السابع، الفارس سيف المزروعي على صهوة الفرس «أروشا ديس ايغاس» لإسطبلات إم. آر إم، مسجلاً زمناً قدره 4.26.45 ساعات.

وحل في المركز الثامن، الفارس حمد الكعبي على صهوة «بيرمان آيا» لإسطبلات إم. آر. إم، مسجلاً زمناً قدره 4.28.35 ساعات، تلته في المركز التاسع، الفارسة فاطمة المري على صهوة «أليسا» لإسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 4.31.52 ساعات، فيما جاء في المركز العاشر، الفارس عبد الرحمن الغيلاني على صهوة «ميفر إل لك» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمنا قدره 4.32.52 ساعات.

راشد بن دلموك يتصدر الأولى

تصدر الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كم «المحور الأصفر»، على صهوة الجواد «أوكويندو» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.26.39 ساعة، وجاء في المركز الثاني، الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «بلاكيردج إنديغو» لإسطبلات إم 7.

وقفز الفارس شاهين المزروعي إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «المحور الأحمر»، بعد أن حل عاشراً في المرحلة الأولى، وتصدر المرحلة على صهوة «بيتش كومبر سبايدرمان» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.43.44 ساعات.

وحل ثانياً، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، مسجلاً زمناً قدره 2.43.48 ساعات، وقفزت إلى المركز الثالث، بدلاً من الثاني عشر، الفارسة فاطمة المري، على صهوة «أليسا» لإسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 2.44.04 ساعة.

المري تتزعم «الثالثة»

تزعمت الفارسة فاطمة المري، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «المحور الأزرق»، مسجلة زمناً قدره 3.48.34 ساعات، وحل في المركز الثاني، الفارس أحمد السبوسي على صهوة الجواد «سيام دى بارذاس» لإسطبلات إم.آر. إم، مسجلاً زمناً قدره 3.48.42 ساعات.

تتويج

بعد انتهاء السباق، قام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين، وتسليم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، الذين حصلوا على جوائز عينية قيّمة عبارة عن سيارات.

فيما نال أصحاب المراكز الأخرى على جوائز نقدية قيّمة، وهي 150 ألف درهم للفائز بالمركز الرابع، و140 ألف درهم للخامس، و130 ألف درهم للسادس، و120 ألف درهم للسابع، و115 ألف درهم للثامن، و110 آلاف درهم للتاسع، و100 ألف درهم للعاشر.