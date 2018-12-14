البطل: «راحل» تألق في المشاركة الأولى مع إسطبلات إف 3

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الفارس عبد الله غانم المري، عن سعادته بالفوز بلقب كأس جميرا للقدرة، وقال إن البطل «راحل»، أثبت جدارته وتألقه في المشاركة الأولى له تحت مظلة إسطبلات إف 3.

مشيراً إلى وجهة الحصان المقبلة، وتحديد مشاركته في الحدث الأبرز للقدرة، وهو مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعود القرار فيه إلى مالك إسطبلات إف 3، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي. وأشاد المري بأداء «راحل»، وقال إن الجواد البطل يتميز بالقوة، ولديه إمكانات عالية، فيما تعتبر أبرز سلبياته، نبض دقات القلب، بسبب حالة الانفعال.