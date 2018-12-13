91 خيلاً تتنافس في رابع سباقات مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة من مساء اليوم الخميس السباق الرابع للموسم بمشاركة 91 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم.

ويتألف السباق من 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة وواحد للخيول المهجنة الأصيلة وهو الشوط الثاني في الأمسية، فيما سيكون السادس هو الشوط الرئيس، كما يتضمن الحفل الرابع ثلاثة أشوط للخيول المبتدئة.

كأس الوثبة

ويستهل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، وهو شوط خارج ترشيحات الجمهور وتتنافس عليه 11 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 متر.

ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً مثيراً بين عدد من الخيول المتطلعة لتحقيق اللقب، حيث يوجد كل من ( أر بي فايرد أب)، بقيادة وليام لي، و(إيه إف الباهر) الذي يعتلي صهوته فارس الإسطبلات تاج أوشيه، وهناك أيضاً ( إم إتش أريب)، بقيادة فريزو.

وتتواصل الإثارة في ثاني أشواط الأمسية المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 2000 متر، وينتظر أن يشهد هذا الشوط منافسة محتدمة بين عدد من الخيول القوية أبرزها (برس روم)، بقيادة ريتشارد مولن، و(بالاد سنغر) بإشراف دووج واتسون، إضافة إلى (جينتشي) بقيادة كرتيس، و(سيكريت تريد)، وغيرهم.

أشواط المبتدئة

وتبدأ الخيول المبتدئة سباقاتها بالشوط الثالث حيث تتسابق 13 خيلاً لمسافة 1800 متر، ويشارك في هذا السباق عدد من الخيول الطامحة لتحقيق فوزها الأول، أبرزها (كينغ دي غزال)، بإشراف المهيري، وقيادة كرتيس، وهناك أيضاً (عفراء)، بقيادة الفارس بيرلي.

ويستمر سباق المبتدئة بالشوط الرابع بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر، أبرزها الوصيفة بهذا المضمار قبل أسبوع ( اليمامة مليح) بإشراف النيادي، وقيادة فريزو، وهناك أيضاً (إيه إف أجود) بقيادة الفارس تاج أوشيه، أمام ثالث أشواط المبتدئة، فسينطلق في الشوط السابع والختامي بالأمسية حيث تتنافس 15 خيلاً لمسافة 1000 متر.

وتبدو المستويات متقاربة بين عدد من الخيول المشاركة في هذا الشوط والتي يبرز منها (إيه إف ليوا)، بإشراف مارتن أورتيل، وقيادة الفارس تاج أوشيه، إضافة إلى (السا دي بيبال) بقيادة ريتشارد مولن وغيرهما من الخيول القوية صاحبة المستويات المتميزة.

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس بالأمسية 15 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، التي تتسابق لمسافة 1400 متر، حيث يحتدم التنافس بين عدد من الخيول اليافعة والقوية فيما تميل كفة الترشيحات نحو ( فهد) بقيادة شافيز الفائز في هذا المضمار قبل أسبوعين، ولكن عليه أن يتجاوز خيولاً يافعة ومتطلعة مثل (غزوان الخالدية)، و(جاب يجود) وغيرهما من الخيل التي يتوقع أن تنافس بقوة على لقب هذا الشوط.

الشوط الرئيس

وتتسابق في الشوط السادس والرئيس بالأمسية 7 من الخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، تتسابق لمسافة 2000 متر على جائزة مالية تبلغ 85 ألف درهم، وسيكون الجواد (مكرم) صاحب الانتصارات الأربعة المتتالية بالموسم الماضي، أبرز المرشحين للفوز في هذا السباق، غير أنه سيواجه بمنافسة قوية من قبل (أشراف)، بقيادة كرتيس، والمهرة (غزايل)، التي يقودها البلوشي.