400 فارس في كأس جميرا للقدرة بسيح السلم

المصدر: دبي - علي الظاهري

ينطلق في السابعة من صباح اليوم سباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم المصنف «نجمتين دولي»، بمشاركة قياسية تتجاوز 400 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وتم رصد جوائز لأصحاب المراكز العشرة الأولى بقيمة إجمالية تتجاوز مليون درهم.

حيث سيحصل الأبطال الثلاثة الأوائل على سيارات، فيما سينال صاحب المركز الرابع جائزة نقدية بقيمة 150 ألف درهم، والخامس 140 ألف درهم، والسادس 130 ألف درهم، والسابع 120 ألف درهم، والثامن 120 ألف درهم، والتاسع 110 آلاف درهم، والعاشر 100 ألف درهم.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، تفاصيلها كالتالي: المرحلة الأولى «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، والمرحلة الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 35 كم، والمرحلة الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 27 كم، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة «اللون الأسود» لمسافة 18 كم.

أول تحدٍ بالموسم

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق اليوم هو أول تحدٍ يقام هذا الموسم في مدينة دبي الدولية للقدرة من فئة «نجمتين دولي».

ويعتبر محطة تأهيل مهمة للخيول قبل المشاركة في الحدث الأبرز في سباقات القدرة في سيح السلم، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما ساهم في رفع حجم المشاركة في منافسات اليوم، عبر خوض أكثر من 400 فارس وفارسة التحدي.

تغييرات في الفحص

وكشف العضب لـ «البيان الرياضي»، عن وجود تغييرات في منطقة الفحص البيطري بما يواكب عملية التطوير ويخدم رياضة الفروسية، وستشمل التغييرات الجديدة أنظمة عملية الرقابة إلى جانب الأرضية.

مؤكداً استعداد فرق العمل وحرصها الدائم على تحسين جودة الأداء وفق أعلى المعايير بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

شروط المشاركة

واشترطت اللجنة المنظمة، أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة، وسيعقد اجتماع تنويري صباحي عند مكان الفحص البيطري قبل انطلاقة السباق.

كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي يجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية.

ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.

لقب

يعتبر الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، هو حامل لقب النسخة الماضية لكأس جميرا للقدرة، على صهوة الجواد «الفاتن» لإسطبلات إم 7، فيما حلت وصيفة، الفارسة الإيرلندية آمي لويس على صهوة الفرس «أريفيدرسي دو سومانت» لإسطبلات البراري، واحتل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «الباز» لإسطبلات إم 7، المركز الثالث.