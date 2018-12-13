فعاليات كأس نادي تراث الإمارات للقدرة تبدأ اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، فعاليات سباق كأس نادي تراث الإمارات للقدرة والتحمل، الذي ينظمه النادي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

وسيشهد اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق، وذلك بدءاً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً لسباق 40.28 كيلومتراً تأهيلي محلي، حتى الثالثة والنصف عصراً، فيما سيكون الفحص لسباق 80.47 كيلومتراً تأهيلي محلي، من الواحدة والنصف وحتى الرابعة عصراً.

بينما يأتي الفحص لسباق 80.87 كيلومتراً تأهيلي دولي الذي يجري وفقاً لبروتوكول بوذيب، وسباق 120.27 كيلومتراً تأهيلي مفتوح، في الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف عصراً.

وتنطلق السباقات صباح بعد غدٍ في الساعة السادسة والربع صباحاً بسباق 120.27 كيلومتراً تأهيلي مفتوح، فيما ستكون انطلاقة سباق 80.87 كيلومتراً تأهيلي دولي في السادسة والنصف صباحاً، وسباق 80.47 كيلومتراً تأهيلي محلي في السابعة، تعقبه انطلاقة سباق 40.28 كيلومتراً تأهيلي محلي في السابعة والربع.