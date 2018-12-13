تدشين منافسات بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق ظهر اليوم فعاليات النسخة الرابعة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي 2018، والتي تقام بميدان قلعة الفجيرة التاريخية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتستمر حتى بعد غد، بمشاركة ما يفوق 250 خيلاً تمثل عدداً من الإسطبلات المحلية بالدولة، بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة 2 ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً، على مدار أيامها الثلاثة، حيث يشهد اليوم الأول للبطولة 3 أشواط للمهرات بعمر سنة يعقبه شوط المهرات بعمر سنتين ويليه عمر 3 سنوات، وتستمر أشواط اليوم الأول بشوط خصص للأفراس، فيما يستهل اليوم الثاني بشوط للأفراس و3 أشواط للأمهار لعمر سنة، وشوط أخير للمهرات بعمر سنتين.

وتختتم منافسات اليوم الأخير بشوطين للأفحل، وحول الاستعدادات لاستقبال البطولة، أكد مدير البطولة علي مصبح الكعبي، بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق، لاستضافة البطولة التي تتميز هذا العام بمشاركات متنوعة لمختلف مؤسسات الفجيرة الحكومية، وأضاف الكعبي: نسعى من خلال البطولة إلى أن نثبت مكانة الفجيرة التي تعودنا عليها من ناحية إبراز أفضل البطولات، خاصة وأنها تتميز بمعالمها الأثرية العريقة.