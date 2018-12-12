اعتماد 71 خيلاً من 119 لسباق الجمعة

أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن اعتماد مشاركة 71 خيلاً في سباق الجمعة المقبل من مجموع 119 خيلاً تم تسجيلها، ويشارك منها 12 خيلاً في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة في ثانية جولات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و8 خيول في الشوط الثاني و14 في الشوط الثالث و9 خيول في الشوط الرابع «الرئيسي» و7 خيول في الشوط الخامس و12 خيلاً في الشوط السادس و9 خيول في الشوط السابع.

وتبلغ مجموع الجوائز النقدية للأشواط السبعة 600 ألف درهم أكبرها جائزة الشوط الرابع بقيمة 125 ألف درهم، وتشارك 4 جامعات في رعاية 4 أشواط، بينما ترعى مؤسسات «شادويل» 3 أشواط بينها الشوط الرئيسي.