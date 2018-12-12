الحلواني: استفدنا الكثير من مؤتمر «يوم شادويل والجامعات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، على التزام إدارة المضمار بالتوجيهات الكريمة لسموه، من أجل تقديم الجديد والمفيد لعشاق ومحبي السباقات في المضمار العائلي، وقدم الحلواني، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لرعايته المميزة للسباقات في المضمار الأصفر، وقال إن مؤتمر السباق الرابع أمس، كان ذا فائدة كبيرة من ناحية المعلومات والتفاصيل المهمة الخاصة بالخيل، وربط السباقات بالدراسات العلمية، مشيراً للفائدة الكبيرة التي خرج بها الجميع، بما ذكره ممثلو الجامعات وميرزا الصايغ.

موضع التنفيذ

وقال الحلواني إن إدارة المضمار، حريصة على وضع كل توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، موضع التنفيذ، من أجل راحة الجمهور الوفي للمضمار الأصفر، ومن بين تلك التسهيلات التي أعدتها إدارة المضمار، توفير الشاشات الكبيرة داخل المضمار، وتخصيص المسابقات المتعــددة، والسحوبات على الكوبونات المجانية، مع الجائزة الكبرى في نهاية السباق، ويضاف لذلك، التعاون مع مشروع الأسر المنتجة، ومنتجات أصحاب الهمـم، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.

دور الإعلام

وأثنى الحلواني على الدور الذي يقوم به الإعلام بمختلف وسائطه، في عكس السباقات، ونقل المعلومات الفنية التي تساعد الجمهور على الدخول في المسابقات، ما يضفي أجواء من الإثارة والتشويق.

ووعد الحلواني بأن يوم سباق الجمعة متفرد من الناحية التنظيمية، لتكتمل اللوحة بمشاركة نخبة من الخيول المميزة في الأشواط السبعة التي تبدأ الانطلاقة قبل الثانية ظهراً بربع ساعة.

رقم قياسي

هنأ ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الفوز الغالي الذي حققه خيل سموه «فُرجت»، بفوزه بكأس اليوم الوطني في أبوظبي، وأوضح أن «فُرجت» وصل لرقم قياسي في المشاركات في هذه البطولة «7 مشاركات»، حقق خلالها الفوز 4 مرات، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً، يستحق الإشادة والإعجاب.