عائشة الفقاعي: فوائد كبيرة في «مسار جودلفين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت عائشة الفقاعي، على الفوائد الكبيرة التي جنتها من مشاركتها في برنامج «مسار جودلفين» لصناعة الخيل، الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقالت إنها فخورة بأن تكون ضمن أول فريق نسائي في هذا البرنامج.

وأضافت، أن تواجدها كان بدعم من «شادويل» ممثلة في ميرزا الصايغ الذي أولى الأمر اهتمامه، قالت أنها استفادت كثيراً من فترة الـ 7 أسابيع دراسة، حيث تنقلت في مختلف أقسام صناعة الخيل، وعبّرت عن فخرها بتجربتها الشخصية هذا العام من خلال تواجدها على مدار شهرين في مؤسسة «شادويل». وقالت، إن ارتباطها بالفروسية بدأ من بعد تأسيس نادي الفروسية والشعر في جامعة زايد، وتطوّر النادي بفضل المبادرات التي شارك فيها داخل الدولة وخارجها.