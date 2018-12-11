ثنائية لخيول رئيس الدولة في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تألَّقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتحقيق ثنائية مساء أول من أمس، في الحفل الرابع لنادي أبوظبي للفروسية، عبر فوزها بلقب الشوط الثالث الأبرز في الحفل، على لقب سباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (كأس اليوم الوطني)، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 م، عن طريق «آر بي تورش»، وفازت أيضاً بالمركزين الأول والثاني في الشوط الأول من سباق الخليج العربي للمبتدئات.

فيما ذهب لقب الشوط الرابع البارز في الحفل أيضاً، على لقب سباق الشيخ زايد بن سلطان (كأس اليوم الوطني)، للخيول المهجنة الأصيلة، إلى «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن غاب «فرجت» عن معانقة الألقاب خلال 3 سنوات ماضية، وشهد ختام الحفل فوز «قدير» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب سباق سويحان للتكافؤ.

وعقب كل شوط من الأشواط الستة، التي شهدها السباق، تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

تألُّق «آر بي تورش»

وخالف «آر بي تورش» كل التوقعات عندما نجح في الحصول على كأس اللقب الغالي، والذي بلغت جائزته 500 ألف درهم، تنافس عليها 16 خيلاً، بقيادة فابريك فيرون وإشراف إيريك ليمارتنيل، وحل ثانياً بفارق 3 أطوال وربع الطول، «إيه إف محشوم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف على راشد الرايحي، وجاء ثالثاً «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة تاج أوشي، وفي الشوط الأول، من سباق الخليج العربي للمبتدئات، لمسافة 1400م، والذي بلغت جوائزه المالية 80 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً.

جاءت خيول رئيس الدولة في المركزين الأول والثاني، حيث توج باللقب «إجيل دي باين» بقيادة باتريك كوسجراف، وحل ثانياً بفارق 5 أطوال المهرة «هاي التيتود»، بقيادة فابريس فيرون، وجاء ثالثاً المهر «كاسب» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة وليام لي وإشراف هلال العلوي.

عودة «فرجت»

وأهدى «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (كأس اليوم الوطني)، في الشوط الرابع، الذي شهد مشاركة 15 خيلاً، تنافست على جوائز مالية قيمتها 380 ألف درهم، بقيادة كريتسوفر هايس، بإشراف نيكولاس بشالارد، وجاء ثانياً بفارق نصف طول «جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة أوليفيه دوليز وإشراف على راشد الرايحي، وثالثاً «بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة فرناندو جارا.

وفاز في الشوط السادس على لقب سباق سويحان للتكافؤ، «قدير» لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة إدري دي فريز وإشراف جان دي روال، وشارك في هذا الشوط 15 خيلاً، وبلغت قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، وجاء ثانياً بفارق طولين ونصف «إيه إف أشهم» لخالد النابودة، بقيادة سام هتشكوت، وثالثاً «إيه إف يطرق» للنابودة أيضاً، بقيادة كونور بيسلي.

سباق المفرق

وتوج بلقب الشوط الثاني من سباق المفرق للمبتدئات، لمسافة 1600م، الذي بلغت جائزته المالية 80 ألف درهم، المهر «إيه إف شعار» لخالد سالمين ثيبان، بقيادة اشتبيان مازور وإشراف سعيد الشامسي، وشهد هذا الشوط، مشاركة 14 خيلاً، وجاء في المركز الثاني، بفارق عنق «سلال الريف» لإسطبلات العجبان، بقيادة جيرالد أفرانش وإشراف عبد الله الحمادي، وثالثاً «معالي» لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال.

كأس الوثبة

ذهب لقب الشوط الخامس، على لقب كأس الوثبة ستايلونز لمسافة 1400م، وعلى جوائز 70 ألف درهم، إلى «حوافر» لسالم على مرشد المرر، بقيادة كونور بيسلي وإشراف رضا بن عطية، وحلت خيول خالد النابودة في المركزين الثاني والثالث، عن طريق «إيه إف حكيم» بقيادة سام هتشكوت، «إيه إف ممتاز»، بقيادة بن كورتيس، على التوالي، بإشراف مصبح المهيري.