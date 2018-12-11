محمد الشحي: «فرجت» صاحب تاريخ ولم يخذلنا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عبر المهندس محمد الشحي، مدير اسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بالحصول على لقب الشوط الرابع عن طريق المهر «فرجت» البالغ من العمر 10 سنوات، مشيراً إلى أن الخيل الفائز، صاحب تاريخ، لكنه غاب عن الألقاب طوال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف: دفعنا به في سباق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (كأس اليوم الوطني)، بعد أن قمنا بتهيئته جيداً للمشاركة ولم يخذلنا بعد أن قدم أداءً رائعاً ونجح في انتزاع لقب غال ومهم، وأكد الشحي أن هذا الفوز يعد فاتحة خير للاسطبلات في الموسم الجديد، وأنهم سيعملون على مواصلة حصد الألقاب في السباقات المقبلة.