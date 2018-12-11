المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد سالم الكتبي مدير إسطبلات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أنهم نجحوا في تحقيق 12 فوزاً منذ بداية موسم سباقات الخيول حتى الآن، لكنهم يستهدفون المزيد، ويسعون إلى تحقيق العديد من الإنجازات، ذاكراً أنهم متفائلون بتقديم موسم حافل، رغم قوة المنافسات وجودة الخيول.

وأشار الكتبي إلى أن فوز «آر بي تروش» بلقب الشوط الرئيس في مضمار أبوظبي، أمس الأول، كان مفاجئاً، خاصة أن الخيل الفائز كان احتياطياً، وأضاف: أحياناً الخيل يكون في كامل جاهزيته، ولا يقدم كل ما عنده، وأحياناً يكون غير مرشح، وينجح في تحقيق الفوز، وأشاد الكتبي بقوة السباق، وجودة الخيول التي شاركت في كل الأشواط، ذاكراً أنه سعيد بالنجاح الكبير للسباقات في كل مضامير الدولة، بطريقة تؤكد تطور رياضة الفروسية، واهتمام الملاك بالخيول.