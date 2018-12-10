دولية قدرة «كأس خادم الحرمين الشريفين» فبراير المقبل

المصدر: العلا (السعودية)- البيان الرياضي

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة العلا، المنطقة الأثرية في شمال غربي المملكة العربية السعودية، كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تقام تحت شعار (ملتقى الفرسان) في 2 فبراير 2019 المقبل، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وتحمل البطولة، التي ستنطلق لمسافة 120 كم في محافظة العلا، تصنيف نجمتين بالمطابقة مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية. كما تعد البطولة واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية تصل قيمتها إلى 8 ملايين ريال سعودي للفائزين في البطولة.

وحول إطلاق (ملتقى الفرسان)، صرّح الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلاً: «تأتي البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين، تأكيداً على حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على استكمال مسيرة التنمية الشاملة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، لتمكين السياحة في محافظة العلا وإبراز مكانتها التاريخية كوجهة للثقافة والتراث، وأهميتها كمركز لتربية الخيول العربية الأصيلة».